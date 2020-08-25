Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (25.08.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 25 серпня в Україні зафіксовано 1 658 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.



Загалом в Україні 108 415 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 318 летальних, 52 870 пацієнтів одужали. Проведено 1 436 206 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 346 пацієнтів.



Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 3 649 випадків;

Волинська область — 5 187 випадків;

Дніпропетровська область — 2 050 випадків;

Донецька область — 1 238 випадків;

Житомирська область — 2 923 випадки;

Закарпатська область — 7063 випадки;

Запорізька область — 1 407 випадків;

Івано-Франківська область — 8 154 випадки;

Кіровоградська область — 769 випадків;

м. Київ — 12 153 випадки;

Київська область — 5 115 випадків;

Львівська область — 13 389 випадків;

Луганська область — 244 випадки;

Миколаївська область — 1 004 випадки;

Одеська область — 6 166 випадків;

Полтавська область — 677 випадків;

Рівненська область — 8 644 випадки;

Сумська область — 1 246 випадків;

Тернопільська область — 4 923 випадки;

Харківська область — 7 807 випадків;

Херсонська область — 337 випадків;

Хмельницька область — 2 047 випадків;

Чернівецька область — 9 371 випадок;

Черкаська область — 1 300 випадків;

Чернігівська область — 1 552 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Станом на ранок 25 серпня 2020 року до Центру надійшло 1 673 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 167 295 повідомлень про підозру на COVID-19.

МОЗ України