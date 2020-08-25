Зарплати медикам буде збільшено вже з 1 вересня, — Максим Степанов

Парламентський Комітет з питань бюджету на засіданні підтримав пропозицію КМУ щодо виділення коштів на підвищення заробітної плати медичним працівникам з 1 вересня цього року. Про це повідомив Міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час щоденного онлайн-брифінгу МОЗ.

“Встановлення цих доплат — це лише перший крок. Зарплата лікаря, який прийшов після інтернатури, має починатися з 20-25 тисяч гривень. Звісно, це важко зробити одномоментно. Проте вважаю, що з 1 січня 2021 року заробітна плата медичних працівників має збільшитися радикально. Саме над цим ми працюємо, саме так ми будуємо зараз свої бюджетні запити”, — зазначив Міністр Максим Степанов.

За словами очільника МОЗ, рівень оплати праці у сфері охорони здоров’я зараз майже на 30% нижчий від середньої заробітної плати в Україні, і це неприйнятна ситуація, яку необхідно змінити.

Нагадаємо, що збільшення заробітної плати лікарям передбачено у розмірі 70% від посадового окладу, розрахованого за найвищим 14-м тарифним розрядом ЄТС, фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою усіх спеціальностей – у розмірі 50% мінімальної заробітної плати, молодшим медичним сестрам – у розмірі 25% мінімальної заробітної плати.

МОЗ України