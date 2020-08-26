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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 26 серпня в Україні зафіксовано 1 670 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Загалом в Україні 110 085 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 354 летальні, 53 454 пацієнти одужали. Проведено 1 452 006 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 584 пацієнти.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 3 677 випадків;
  • Волинська область — 5 221 випадок;
  • Дніпропетровська область — 2 055 випадків;
  • Донецька область — 1 256 випадків;
  • Житомирська область — 2 959 випадків;
  • Закарпатська область — 7 143 випадки;
  • Запорізька область — 1 439 випадків;
  • Івано-Франківська область — 8 321 випадок;
  • Кіровоградська область — 771 випадок;
  • м. Київ — 12 248 випадків;
  • Київська область — 5 211 випадків;
  • Львівська область — 13 560 випадків;
  • Луганська область — 247 випадків;
  • Миколаївська область — 1 023 випадки;
  • Одеська область — 6 352 випадки;
  • Полтавська область — 684 випадки;
  • Рівненська область — 8 737 випадків;
  • Сумська область — 1 269 випадків;
  • Тернопільська область — 5 104 випадки;
  • Харківська область — 7 984 випадки;
  • Херсонська область — 346 випадків;
  • Хмельницька область — 2 062 випадки;
  • Чернівецька область — 9 541 випадок;
  • Черкаська область — 1 305 випадків;
  • Чернігівська область — 1 570 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Станом на ранок 26 серпня 2020 року до Центру надійшло 1 995 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 169 290 повідомлень про підозру на COVID-19.

Дані у розрізі областей можна знайти за посиланням.

МОЗ України

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