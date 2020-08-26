Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 26 серпня в Україні зафіксовано 1 670 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.



Загалом в Україні 110 085 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 354 летальні, 53 454 пацієнти одужали. Проведено 1 452 006 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 584 пацієнти.



Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 3 677 випадків;

Волинська область — 5 221 випадок;

Дніпропетровська область — 2 055 випадків;

Донецька область — 1 256 випадків;

Житомирська область — 2 959 випадків;

Закарпатська область — 7 143 випадки;

Запорізька область — 1 439 випадків;

Івано-Франківська область — 8 321 випадок;

Кіровоградська область — 771 випадок;

м. Київ — 12 248 випадків;

Київська область — 5 211 випадків;

Львівська область — 13 560 випадків;

Луганська область — 247 випадків;

Миколаївська область — 1 023 випадки;

Одеська область — 6 352 випадки;

Полтавська область — 684 випадки;

Рівненська область — 8 737 випадків;

Сумська область — 1 269 випадків;

Тернопільська область — 5 104 випадки;

Харківська область — 7 984 випадки;

Херсонська область — 346 випадків;

Хмельницька область — 2 062 випадки;

Чернівецька область — 9 541 випадок;

Черкаська область — 1 305 випадків;

Чернігівська область — 1 570 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Станом на ранок 26 серпня 2020 року до Центру надійшло 1 995 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 169 290 повідомлень про підозру на COVID-19.

Дані у розрізі областей можна знайти за посиланням.

МОЗ України