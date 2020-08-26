Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 26 серпня в Україні зафіксовано 1 670 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Загалом в Україні 110 085 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 354 летальні, 53 454 пацієнти одужали. Проведено 1 452 006 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 584 пацієнти.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 3 677 випадків;
- Волинська область — 5 221 випадок;
- Дніпропетровська область — 2 055 випадків;
- Донецька область — 1 256 випадків;
- Житомирська область — 2 959 випадків;
- Закарпатська область — 7 143 випадки;
- Запорізька область — 1 439 випадків;
- Івано-Франківська область — 8 321 випадок;
- Кіровоградська область — 771 випадок;
- м. Київ — 12 248 випадків;
- Київська область — 5 211 випадків;
- Львівська область — 13 560 випадків;
- Луганська область — 247 випадків;
- Миколаївська область — 1 023 випадки;
- Одеська область — 6 352 випадки;
- Полтавська область — 684 випадки;
- Рівненська область — 8 737 випадків;
- Сумська область — 1 269 випадків;
- Тернопільська область — 5 104 випадки;
- Харківська область — 7 984 випадки;
- Херсонська область — 346 випадків;
- Хмельницька область — 2 062 випадки;
- Чернівецька область — 9 541 випадок;
- Черкаська область — 1 305 випадків;
- Чернігівська область — 1 570 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Станом на ранок 26 серпня 2020 року до Центру надійшло 1 995 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 169 290 повідомлень про підозру на COVID-19.
Дані у розрізі областей можна знайти за посиланням.
МОЗ України