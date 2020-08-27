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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (27.08.20)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 27 серпня в Україні зафіксовано 1974 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Загалом в Україні 112 059 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 403 летальні, 54 217 пацієнтів одужали. Проведено 1 472 736 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 763 пацієнти.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 3 736 випадків;
  • Волинська область — 5 268 випадків;
  • Дніпропетровська область — 2 095 випадків;
  • Донецька область — 1 278 випадків;
  • Житомирська область — 2 998 випадків;
  • Закарпатська область — 7 225 випадків;
  • Запорізька область — 1 454 випадки;
  • Івано-Франківська область — 8 485 випадків;
  • Кіровоградська область — 780 випадків;
  • м. Київ — 12 468 випадків;
  • Київська область — 5 305 випадків;
  • Львівська область — 13 763 випадки;
  • Луганська область — 264 випадки;
  • Миколаївська область — 1 040 випадків;
  • Одеська область — 6 537 випадків;
  • Полтавська область — 695 випадків;
  • Рівненська область — 8 818 випадків;
  • Сумська область — 1 302 випадки;
  • Тернопільська область — 5 245 випадків;
  • Харківська область — 8 202 випадки;
  • Херсонська область — 363 випадки;
  • Хмельницька область — 2 102 випадки;
  • Чернівецька область — 9 700 випадків;
  • Черкаська область — 1 318 випадків;
  • Чернігівська область — 1 618 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Станом на ранок 27 серпня 2020 року до Центру надійшло 2 521 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 171 811 повідомлень про підозру на COVID-19.

 МОЗ  України

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