Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (27.08.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 27 серпня в Україні зафіксовано 1974 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Загалом в Україні 112 059 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 403 летальні, 54 217 пацієнтів одужали. Проведено 1 472 736 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 763 пацієнти.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 3 736 випадків;
- Волинська область — 5 268 випадків;
- Дніпропетровська область — 2 095 випадків;
- Донецька область — 1 278 випадків;
- Житомирська область — 2 998 випадків;
- Закарпатська область — 7 225 випадків;
- Запорізька область — 1 454 випадки;
- Івано-Франківська область — 8 485 випадків;
- Кіровоградська область — 780 випадків;
- м. Київ — 12 468 випадків;
- Київська область — 5 305 випадків;
- Львівська область — 13 763 випадки;
- Луганська область — 264 випадки;
- Миколаївська область — 1 040 випадків;
- Одеська область — 6 537 випадків;
- Полтавська область — 695 випадків;
- Рівненська область — 8 818 випадків;
- Сумська область — 1 302 випадки;
- Тернопільська область — 5 245 випадків;
- Харківська область — 8 202 випадки;
- Херсонська область — 363 випадки;
- Хмельницька область — 2 102 випадки;
- Чернівецька область — 9 700 випадків;
- Черкаська область — 1 318 випадків;
- Чернігівська область — 1 618 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Станом на ранок 27 серпня 2020 року до Центру надійшло 2 521 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 171 811 повідомлень про підозру на COVID-19.
МОЗ України