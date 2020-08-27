Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (27.08.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 27 серпня в Україні зафіксовано 1974 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.



Загалом в Україні 112 059 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 403 летальні, 54 217 пацієнтів одужали. Проведено 1 472 736 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 763 пацієнти.



Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 3 736 випадків;

Волинська область — 5 268 випадків;

Дніпропетровська область — 2 095 випадків;

Донецька область — 1 278 випадків;

Житомирська область — 2 998 випадків;

Закарпатська область — 7 225 випадків;

Запорізька область — 1 454 випадки;

Івано-Франківська область — 8 485 випадків;

Кіровоградська область — 780 випадків;

м. Київ — 12 468 випадків;

Київська область — 5 305 випадків;

Львівська область — 13 763 випадки;

Луганська область — 264 випадки;

Миколаївська область — 1 040 випадків;

Одеська область — 6 537 випадків;

Полтавська область — 695 випадків;

Рівненська область — 8 818 випадків;

Сумська область — 1 302 випадки;

Тернопільська область — 5 245 випадків;

Харківська область — 8 202 випадки;

Херсонська область — 363 випадки;

Хмельницька область — 2 102 випадки;

Чернівецька область — 9 700 випадків;

Черкаська область — 1 318 випадків;

Чернігівська область — 1 618 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Станом на ранок 27 серпня 2020 року до Центру надійшло 2 521 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 171 811 повідомлень про підозру на COVID-19.

МОЗ України