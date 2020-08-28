Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 28 серпня в Україні зафіксовано 2 438 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.



Загалом в Україні 114 497 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2451 летальний, 55 083 пацієнти одужали. Проведено 1 494 243 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 866 пацієнти.



Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 3 800 випадків;

Волинська область — 5 320 випадків;

Дніпропетровська область — 2 162 випадки;

Донецька область — 1 318 випадків;

Житомирська область — 3 063 випадки;

Закарпатська область — 7 302 випадки;

Запорізька область — 1 487 випадків;

Івано-Франківська область — 8 661 випадок;

Кіровоградська область — 790 випадків;

м. Київ — 12 719 випадків;

Київська область — 5 397 випадків;

Львівська область — 13 978 випадків;

Луганська область — 274 випадки;

Миколаївська область — 1 077 випадків;

Одеська область — 6 751 випадок;

Полтавська область — 705 випадків;

Рівненська область — 8 921 випадок;

Сумська область — 1 361 випадок;

Тернопільська область — 5 478 випадків;

Харківська область — 8 444 випадки;

Херсонська область — 374 випадки;

Хмельницька область — 2 194 випадки;

Чернівецька область — 9 855 випадків;

Черкаська область — 1 390 випадків;

Чернігівська область — 1 676 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Станом на ранок 28 серпня 2020 року до Центру надійшло 2 812 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 174 623 повідомлень про підозру на COVID-19.

Дані у розрізі областей можна знайти за посиланням.

МОЗ України