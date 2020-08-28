Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (28.08.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 28 серпня в Україні зафіксовано 2 438 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Загалом в Україні 114 497 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2451 летальний, 55 083 пацієнти одужали. Проведено 1 494 243 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 866 пацієнти.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 3 800 випадків;
- Волинська область — 5 320 випадків;
- Дніпропетровська область — 2 162 випадки;
- Донецька область — 1 318 випадків;
- Житомирська область — 3 063 випадки;
- Закарпатська область — 7 302 випадки;
- Запорізька область — 1 487 випадків;
- Івано-Франківська область — 8 661 випадок;
- Кіровоградська область — 790 випадків;
- м. Київ — 12 719 випадків;
- Київська область — 5 397 випадків;
- Львівська область — 13 978 випадків;
- Луганська область — 274 випадки;
- Миколаївська область — 1 077 випадків;
- Одеська область — 6 751 випадок;
- Полтавська область — 705 випадків;
- Рівненська область — 8 921 випадок;
- Сумська область — 1 361 випадок;
- Тернопільська область — 5 478 випадків;
- Харківська область — 8 444 випадки;
- Херсонська область — 374 випадки;
- Хмельницька область — 2 194 випадки;
- Чернівецька область — 9 855 випадків;
- Черкаська область — 1 390 випадків;
- Чернігівська область — 1 676 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Станом на ранок 28 серпня 2020 року до Центру надійшло 2 812 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 174 623 повідомлень про підозру на COVID-19.
Дані у розрізі областей можна знайти за посиланням.
МОЗ України