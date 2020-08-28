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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (28.08.20)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 28 серпня в Україні зафіксовано 2 438 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Загалом в Україні 114 497 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2451 летальний, 55 083 пацієнти одужали. Проведено 1 494 243 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 866 пацієнти.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 3 800 випадків;
  • Волинська область — 5 320 випадків;
  • Дніпропетровська область — 2 162 випадки;
  • Донецька область — 1 318 випадків;
  • Житомирська область — 3 063 випадки;
  • Закарпатська область — 7 302 випадки;
  • Запорізька область — 1 487 випадків;
  • Івано-Франківська область — 8 661 випадок;
  • Кіровоградська область — 790 випадків;
  • м. Київ — 12 719 випадків;
  • Київська область — 5 397 випадків;
  • Львівська область — 13 978 випадків;
  • Луганська область — 274 випадки;
  • Миколаївська область — 1 077 випадків;
  • Одеська область — 6 751 випадок;
  • Полтавська область — 705 випадків;
  • Рівненська область — 8 921 випадок;
  • Сумська область — 1 361 випадок;
  • Тернопільська область — 5 478 випадків;
  • Харківська область — 8 444 випадки;
  • Херсонська область — 374 випадки;
  • Хмельницька область — 2 194 випадки;
  • Чернівецька область — 9 855 випадків;
  • Черкаська область — 1 390 випадків;
  • Чернігівська область — 1 676 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Станом на ранок 28 серпня 2020 року до Центру надійшло 2 812 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 174 623 повідомлень про підозру на COVID-19.

Дані у розрізі областей можна знайти за посиланням.

МОЗ України

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