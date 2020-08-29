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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (29.08.20)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 29 серпня в Україні зафіксовано 2 481 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Загалом в Україні 116 978 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 492 летальні, 56 138 пацієнтів одужали. Проведено 1 516 712 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 1 055 пацієнтів.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 3 872 випадки;
  • Волинська область — 5 370 випадків;
  • Дніпропетровська область — 2 236 випадків;
  • Донецька область — 1 369 випадків;
  • Житомирська область — 3 155 випадків;
  • Закарпатська область — 7 385 випадків;
  • Запорізька область — 1 520 випадків;
  • Івано-Франківська область — 8 843 випадки;
  • Кіровоградська область — 795 випадків;
  • м. Київ — 12 984 випадки;
  • Київська область — 5 489 випадків;
  • Львівська область — 14 168 випадків;
  • Луганська область — 295 випадків;
  • Миколаївська область — 1 118 випадків;
  • Одеська область — 6 921 випадок;
  • Полтавська область — 738 випадків;
  • Рівненська область — 9 019 випадків;
  • Сумська область — 1 398 випадків;
  • Тернопільська область — 5 705 випадків;
  • Харківська область — 8 691 випадок;
  • Херсонська область — 386 випадків;
  • Хмельницька область — 2 297 випадків;
  • Чернівецька область — 9 997 випадків;
  • Черкаська область — 1 482 випадки;
  • Чернігівська область — 1 745 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Станом на ранок 29 серпня 2020 року до Центру надійшло 2 808 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 177 431 повідомлення про підозру на COVID-19.

Дані у розрізі областей можна знайти за посиланням.

МОЗ України

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