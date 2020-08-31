Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (31.08.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 31 серпня в Україні зафіксовано 2141 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19.

Загалом в Україні 121 215 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2557 летальних, 57 114 пацієнтів одужали. Проведено 1 550 280 тестування методом ПЛР.

Усього за добу одужали 380 пацієнтів.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 3993 випадки;

Волинська область — 5471 випадок;

Дніпропетровська область — 2349 випадків;

Донецька область — 1418 випадків;

Житомирська область — 3302 випадки;

Закарпатська область — 7516 випадків;

Запорізька область — 1596 випадків;

Івано-Франківська область — 9179 випадків;

Кіровоградська область — 814 випадків;

м. Київ — 13 370 випадків;

Київська область — 5669 випадків;

Львівська область — 14 510 випадків;

Луганська область — 315 випадків;

Миколаївська область — 1252 випадки;

Одеська область — 7283 випадки;

Полтавська область — 789 випадків;

Рівненська область — 9182 випадки;

Сумська область — 1470 випадків;

Тернопільська область — 6014 випадків;

Харківська область — 9076 випадків;

Херсонська область — 396 випадків;

Хмельницька область — 2481 випадок;

Чернівецька область — 10 303 випадки;

Черкаська область — 1573 випадки;

Чернігівська область — 1894 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 31 серпня 2020 року до Центру надійшло 2021 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 181 652 повідомлення про підозру на COVID-19.

Дані у розрізі областей можна знайти за посиланням.

МОЗ України