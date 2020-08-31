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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (31.08.20)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 31 серпня в Україні зафіксовано 2141 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19.

Загалом в Україні 121 215 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2557 летальних, 57 114 пацієнтів одужали. Проведено 1 550 280 тестування методом ПЛР.

Усього за добу одужали 380 пацієнтів.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 3993 випадки;
  • Волинська область — 5471 випадок;
  • Дніпропетровська область — 2349 випадків;
  • Донецька область — 1418 випадків;
  • Житомирська область — 3302 випадки;
  • Закарпатська область — 7516 випадків;
  • Запорізька область — 1596 випадків;
  • Івано-Франківська область — 9179 випадків;
  • Кіровоградська область — 814 випадків;
  • м. Київ — 13 370 випадків;
  • Київська область — 5669 випадків;
  • Львівська область — 14 510 випадків;
  • Луганська область — 315 випадків;
  • Миколаївська область — 1252 випадки;
  • Одеська область — 7283 випадки;
  • Полтавська область — 789 випадків;
  • Рівненська область — 9182 випадки;
  • Сумська область — 1470 випадків;
  • Тернопільська область — 6014 випадків;
  • Харківська область — 9076 випадків;
  • Херсонська область — 396 випадків;
  • Хмельницька область — 2481 випадок;
  • Чернівецька область — 10 303 випадки;
  • Черкаська область — 1573 випадки;
  • Чернігівська область — 1894 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 31 серпня 2020 року до Центру надійшло 2021 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 181 652 повідомлення про підозру на COVID-19.

Дані у розрізі областей можна знайти за посиланням.

 МОЗ  України

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