Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (31.08.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 31 серпня в Україні зафіксовано 2141 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19.
Загалом в Україні 121 215 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2557 летальних, 57 114 пацієнтів одужали. Проведено 1 550 280 тестування методом ПЛР.
Усього за добу одужали 380 пацієнтів.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 3993 випадки;
- Волинська область — 5471 випадок;
- Дніпропетровська область — 2349 випадків;
- Донецька область — 1418 випадків;
- Житомирська область — 3302 випадки;
- Закарпатська область — 7516 випадків;
- Запорізька область — 1596 випадків;
- Івано-Франківська область — 9179 випадків;
- Кіровоградська область — 814 випадків;
- м. Київ — 13 370 випадків;
- Київська область — 5669 випадків;
- Львівська область — 14 510 випадків;
- Луганська область — 315 випадків;
- Миколаївська область — 1252 випадки;
- Одеська область — 7283 випадки;
- Полтавська область — 789 випадків;
- Рівненська область — 9182 випадки;
- Сумська область — 1470 випадків;
- Тернопільська область — 6014 випадків;
- Харківська область — 9076 випадків;
- Херсонська область — 396 випадків;
- Хмельницька область — 2481 випадок;
- Чернівецька область — 10 303 випадки;
- Черкаська область — 1573 випадки;
- Чернігівська область — 1894 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 31 серпня 2020 року до Центру надійшло 2021 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 181 652 повідомлення про підозру на COVID-19.
Дані у розрізі областей можна знайти за посиланням.
МОЗ України