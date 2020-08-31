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Міністр охорони здоров’я пояснив, як повинні працювати дитсадочки в період карантину

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Для безпечного перебування дітей у дитсадках Міністерство охорони здоров’я розробило і затвердило Тимчасові рекомендації щодо організації роботи дошкільних закладів. Про це повідомив Міністр охорони здоров’я Максим Степанов на щоденному брифінгу.

“Цього тижня ми намагалися детально розповідати про навчальний рік, який розпочинається 1 вересня, відповідати на всі запитання. Це необхідно робити, щоб було чітке розуміння організації навчального процесу. МОЗ також розробило рекомендації для дошкільних навчальних закладів, щоб і там навчання було максимально безпечним. Ці рекомендації вже оприлюднені на сайті Міністерства”, – зазначив він.

Розроблені МОЗ рекомендації, зокрема, передбачають обов’язковий температурний скринінг працівників закладу перед початком роботи. Вихователі вранці повинні приймати дітей від батьків на території закладу, але за межами будівлі, і так само передавати дітей батькам увечері.

За словами Міністра, в дошкільних закладах забороняється використання багаторазових тканинних рушників, м’яких іграшок, килимів з довгим ворсом, проведення масових заходів та батьківських зборів, також не можна заходити у приміщення у вуличному взутті. Всі протиепідемічні заходи для дітей мають бути організовані в ігровій формі.

Нагадаємо, рекомендації діють з травня 2020 року. Детальніше з ними ознайомитися можна за посиланням.

МОЗ України

 

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