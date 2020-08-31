Максим Степанов: Рішення щодо змішаної форми навчання приймається на рівні адміністрації школи

Освітні заклади мають повністю перейти на дистанційну форму навчання у регіонах із «червоним» рівнем епідемічної небезпеки. В інших районах за рішенням адміністрації навчального закладу може застосовуватися змішана форма навчання. Про це заявив Міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час щоденного брифінгу МОЗ 30 серпня.

«Освітні заклади мають перейти на дистанційну форму навчання у регіонах із «червоним» рівнем епідемічної небезпеки. Рішення про змішану форму навчання приймається на рівні адміністрації навчального закладу. Ми знайшли оптимальний баланс між процесом навчання та створенням безпечних умов для всіх учасників освітнього процесу, і я завдячую працівникам навчальних закладів за порозуміння. За те, що пильнуватимуть, зокрема, стан здоров’я учнів», – зазначив очільник МОЗ.

Максим Степанов також наголосив, що Міністерство охорони здоров'я рекомендує в тих школах, де є така можливість, забезпечити навчання дітей різних вікових груп на різних поверхах навчального закладу, щоб учні якомога менше контактували між собою.

МОЗ України