Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (01.09,20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 1 вересня в Україні зафіксовано 2088 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Загалом в Україні 123 303 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 2605 летальних, 57 802 пацієнти одужали. Проведено 1 506 655 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужали 688 пацієнтів.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 4044 випадки;
- Волинська область — 5523 випадки;
- Дніпропетровська область — 2398 випадків;
- Донецька область — 1448 випадків;
- Житомирська область — 3382 випадки;
- Закарпатська область — 7600 випадків;
- Запорізька область — 1627 випадків;
- Івано-Франківська область — 9348 випадків;
- Кіровоградська область — 816 випадків;
- м. Київ — 13 546 випадків;
- Київська область — 5755 випадків;
- Львівська область — 14 703 випадки;
- Луганська область — 320 випадків;
- Миколаївська область — 1284 випадки;
- Одеська область — 7494 випадки;
- Полтавська область — 808 випадків;
- Рівненська область — 9269 випадків;
- Сумська область — 1532 випадки;
- Тернопільська область — 6194 випадки;
- Харківська область — 9338 випадків;
- Херсонська область — 400 випадків;
- Хмельницька область — 2519 випадків;
- Чернівецька область — 10 420 випадків;
- Черкаська область — 1594 випадки;
- Чернігівська область — 1941 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 1 вересня 2020 року до Центру надійшло 2379 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 184 031 повідомлення про підозру на COVID-19.
Дані у розрізі областей можна знайти за посиланням.
МОЗ України