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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (01.09,20)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 1 вересня в Україні зафіксовано 2088 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Загалом в Україні 123 303 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 2605 летальних, 57 802 пацієнти одужали. Проведено 1 506 655 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужали 688 пацієнтів.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  •  Вінницька область — 4044 випадки;
  •  Волинська область — 5523 випадки;
  •  Дніпропетровська область — 2398 випадків;
  •  Донецька область — 1448 випадків;
  •  Житомирська область — 3382 випадки;
  •  Закарпатська область — 7600 випадків;
  •  Запорізька область — 1627 випадків;
  •  Івано-Франківська область — 9348 випадків;
  •  Кіровоградська область — 816 випадків;
  •  м. Київ — 13 546 випадків;
  •  Київська область — 5755 випадків;
  •  Львівська область — 14 703 випадки;
  •  Луганська область — 320 випадків;
  •  Миколаївська область — 1284 випадки;
  •  Одеська область — 7494 випадки;
  •  Полтавська область — 808 випадків;
  •  Рівненська область — 9269 випадків;
  •  Сумська область — 1532 випадки;
  •  Тернопільська область — 6194 випадки;
  •  Харківська область — 9338 випадків;
  •  Херсонська область — 400 випадків;
  •  Хмельницька область — 2519 випадків;
  •  Чернівецька область — 10 420 випадків;
  •  Черкаська область — 1594 випадки;
  •  Чернігівська область — 1941 випадок.


Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 1 вересня 2020 року до Центру надійшло 2379 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 184 031 повідомлення про підозру на COVID-19.

Дані у розрізі областей можна знайти за посиланням.

МОЗ України

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