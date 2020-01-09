Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (01.09,20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 1 вересня в Україні зафіксовано 2088 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.



Загалом в Україні 123 303 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 2605 летальних, 57 802 пацієнти одужали. Проведено 1 506 655 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужали 688 пацієнтів.



Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 4044 випадки;

Волинська область — 5523 випадки;

Дніпропетровська область — 2398 випадків;

Донецька область — 1448 випадків;

Житомирська область — 3382 випадки;

Закарпатська область — 7600 випадків;

Запорізька область — 1627 випадків;

Івано-Франківська область — 9348 випадків;

Кіровоградська область — 816 випадків;

м. Київ — 13 546 випадків;

Київська область — 5755 випадків;

Львівська область — 14 703 випадки;

Луганська область — 320 випадків;

Миколаївська область — 1284 випадки;

Одеська область — 7494 випадки;

Полтавська область — 808 випадків;

Рівненська область — 9269 випадків;

Сумська область — 1532 випадки;

Тернопільська область — 6194 випадки;

Харківська область — 9338 випадків;

Херсонська область — 400 випадків;

Хмельницька область — 2519 випадків;

Чернівецька область — 10 420 випадків;

Черкаська область — 1594 випадки;

Чернігівська область — 1941 випадок.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 1 вересня 2020 року до Центру надійшло 2379 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 184 031 повідомлення про підозру на COVID-19.

Дані у розрізі областей можна знайти за посиланням.

МОЗ України