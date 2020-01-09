Навчальний рік традиційно стартує 1 вересня, але формат залежатиме від епідеміологічної ситуації

Як триває підготовка шкіл до нового навчального року, які є особливості організації навчання під час карантину та ініціативи МОН щодо цього – про це йшлося сьогодні, 31 серпня 2020 року, під час пресконференції щодо початку нового 2020/2021 навчального року.

Т.в.о. Міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет звернув увагу на те, що заклади комунальної власності підпорядковані сільським, селищним, міським радам.

"Вже завтра, 1 вересня, розпочнеться навчальний рік. Дуже важливо, щоб здобувачі освіти навчались у безпечних умовах. Організація матеріально-технічного та фінансового забезпечення закладів освіти – це повноваження місцевих органів влади та засновників. Тому місцева влада повинна забезпечити заклади освіти усім необхідним, а саме – засобами дезінфекції, миючими засобами та захисними масками", – наголосив Сергій Шкарлет.

Т.в.о. Міністра зазначив, що станом на 1 серпня існує 8,5 млрд грн залишків освітньої субвенції. МОН інструктивним листом передбачило можливість їх використання для організації безпечних умов навчання та надання певних надбавок для викладачів, у яких буде збільшений обсяг роботи у зв’язку з підготовкою до дистанційного навчання.

До того ж, МОН рекомендувало засновникам закладів освіти:

забезпечити безперебійне водо-, електро-, газо- та теплопостачання шкіл;

забезпечити підвезення у сільській місцевості учнів та педагогів до шкіл, а також у зворотному напрямку до місця проживання;

створити умови для організації харчування учнів, належного питного режиму тощо.

Натомість директори шкіл мають створити умови для соціального дистанціювання та уникнення скупчень, а також обладнати місця для обробки рук антисептиком та збору використаних масок і рукавичок.

Для цього МОН підготувало алгоритми дій директора у разі виявлення в учня або персоналу ознак гострої респіраторної хвороби.

Для тих навчальних закладів, які потрапили до регіонів із "червоним" рівнем епідемічної небезпеки, МОН розробило проект Положення про дистанційне навчання. Він передбачає спрощення процедури дистанційного навчання, у ньому також унормовано реалізацію змішаного навчання, а також враховано особливості дистанційного навчання під час карантину.

"МОН продовжує системну роботу стосовно збільшення обсягів видатків на підтримку освіти у 2021 році. Граничний обсяг, з урахуванням додаткових субвенцій, без капітальних видатків планується на рівні 137,8 мільярда гривень", – повідомив т.в.о. Міністра освіти і науки України.

З матеріалами пресконференції можна ознайомитись тут.

Зазначимо, 25 серпня стартував онлайн-курс про дистанційне та змішане навчання для педагогів і керівників шкіл та профтехів. Курс розроблений МОН спільно зі студією онлайн-освіти EdEra за підтримки Швейцарії в рамках Швейцарсько-українського проекту DECIDE – “Децентралізація для розвитку демократичної освіти”.

Нагадаємо, що МОН та ЮНІСЕФ запускають кампанію про безпечне навчання під час пандемії "Школо, ми готові".

Міністерство освіти і науки України