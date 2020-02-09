Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (02.09.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 2 вересня в Україні зафіксовано 2495 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
На сьогодні в Україні 64 325 активних хворих на COVID-19. Загалом за час пандемії 125 798 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2656 летальних, 58 817 пацієнтів одужали. Проведено1 597 707 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужали 1015 пацієнтів.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 4109 випадків;
- Волинська область — 5589 випадків;
- Дніпропетровська область — 2454 випадки;
- Донецька область — 1505 випадків;
- Житомирська область — 3442 випадки;
- Закарпатська область — 7697 випадків;
- Запорізька область — 1657 випадків;
- Івано-Франківська область — 9522 випадки;
- Кіровоградська область — 826 випадків;
- м. Київ — 13 878 випадків;
- Київська область — 5842 випадки;
- Львівська область — 14 907 випадків;
- Луганська область — 346 випадків;
- Миколаївська область — 1320 випадків;
- Одеська область — 7697 випадків;
- Полтавська область — 832 випадки;
- Рівненська область — 9396 випадків;
- Сумська область — 1571 випадок;
- Тернопільська область — 6395 випадків;
- Харківська область — 9640 випадків;
- Херсонська область — 424 випадки;
- Хмельницька область — 2630 випадків;
- Чернівецька область — 10 487 випадків;
- Черкаська область — 1642 випадки;
- Чернігівська область — 1990 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 2 вересня 2020 року до Центру надійшло 2678 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 186 709 повідомлень про підозру на COVID-19.
Дані у розрізі областей можна знайти за посиланням.
МОЗ України