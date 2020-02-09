Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (02.09.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 2 вересня в Україні зафіксовано 2495 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.



На сьогодні в Україні 64 325 активних хворих на COVID-19. Загалом за час пандемії 125 798 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2656 летальних, 58 817 пацієнтів одужали. Проведено1 597 707 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужали 1015 пацієнтів.





Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 4109 випадків;

Волинська область — 5589 випадків;

Дніпропетровська область — 2454 випадки;

Донецька область — 1505 випадків;

Житомирська область — 3442 випадки;

Закарпатська область — 7697 випадків;

Запорізька область — 1657 випадків;

Івано-Франківська область — 9522 випадки;

Кіровоградська область — 826 випадків;

м. Київ — 13 878 випадків;

Київська область — 5842 випадки;

Львівська область — 14 907 випадків;

Луганська область — 346 випадків;

Миколаївська область — 1320 випадків;

Одеська область — 7697 випадків;

Полтавська область — 832 випадки;

Рівненська область — 9396 випадків;

Сумська область — 1571 випадок;

Тернопільська область — 6395 випадків;

Харківська область — 9640 випадків;

Херсонська область — 424 випадки;

Хмельницька область — 2630 випадків;

Чернівецька область — 10 487 випадків;

Черкаська область — 1642 випадки;

Чернігівська область — 1990 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 2 вересня 2020 року до Центру надійшло 2678 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 186 709 повідомлень про підозру на COVID-19.

Дані у розрізі областей можна знайти за посиланням.

МОЗ України