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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (02.09.20)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 2 вересня в Україні зафіксовано 2495 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

На сьогодні в Україні 64 325 активних хворих на COVID-19.  Загалом за час пандемії 125 798 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2656 летальних, 58 817 пацієнтів одужали. Проведено1 597 707 тестувань методом ПЛР.  Усього за добу одужали 1015 пацієнтів.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  •   Вінницька область — 4109 випадків;
  •   Волинська область — 5589 випадків;
  •   Дніпропетровська область — 2454 випадки;
  •   Донецька область — 1505 випадків;
  •   Житомирська область — 3442 випадки;
  •   Закарпатська область — 7697 випадків;
  •   Запорізька область — 1657 випадків;
  •   Івано-Франківська область — 9522 випадки;
  •   Кіровоградська область — 826 випадків;
  •   м. Київ — 13 878 випадків;
  •   Київська область — 5842 випадки;
  •   Львівська область — 14 907 випадків;
  •   Луганська область — 346 випадків;
  •   Миколаївська область — 1320 випадків;
  •   Одеська область — 7697 випадків;
  •   Полтавська область — 832 випадки;
  •   Рівненська область — 9396 випадків;
  •   Сумська область — 1571 випадок;
  •   Тернопільська область — 6395 випадків;
  •   Харківська область — 9640 випадків;
  •   Херсонська область — 424 випадки;
  •   Хмельницька область — 2630 випадків;
  •   Чернівецька область — 10 487 випадків;
  •   Черкаська область — 1642 випадки;
  •   Чернігівська область — 1990 випадків.


Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 2 вересня 2020 року до Центру надійшло 2678 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 186 709 повідомлень про підозру на COVID-19.

Дані у розрізі областей можна знайти за посиланням.

МОЗ України

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