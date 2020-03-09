Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (03.09.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 3 вересня в Україні зафіксовано 2430 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
На сьогодні в Україні 65842 активних хворих на COVID-19. Загалом за час пандемії 128 228 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2710 летальних, 59 676 пацієнтів одужали. Проведено 1 621 697 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужали 859 пацієнтів.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 4194 випадки;
- Волинська область — 5662 випадки;
- Дніпропетровська область — 2518 випадків;
- Донецька область — 1549 випадків;
- Житомирська область — 3471 випадок;
- Закарпатська область — 7788 випадків;
- Запорізька область — 1708 випадків;
- Івано-Франківська область — 9685 випадків;
- Кіровоградська область — 833 випадки;
- м. Київ — 14 158 випадків;
- Київська область — 5931 випадок;
- Львівська область — 15 116 випадків;
- Луганська область — 373 випадків;
- Миколаївська область — 1372 випадки;
- Одеська область — 7813 випадків;
- Полтавська область — 855 випадків;
- Рівненська область — 9476 випадків;
- Сумська область — 1629 випадків;
- Тернопільська область — 6637 випадків;
- Харківська область — 9941 випадок;
- Херсонська область — 435 випадків;
- Хмельницька область — 2740 випадків;
- Чернівецька область — 10 624 випадки;
- Черкаська область — 1670 випадків;
- Чернігівська область — 2050 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 3 вересня 2020 року до Центру надійшло 2807 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 189 516 повідомлень про підозру на COVID-19.
МОЗ України