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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (03.09.20)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 3 вересня в Україні зафіксовано 2430 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

На сьогодні в Україні 65842 активних хворих на COVID-19.  Загалом за час пандемії 128 228 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2710 летальних, 59 676 пацієнтів одужали. Проведено 1 621 697 тестувань методом ПЛР.  Усього за добу одужали 859 пацієнтів.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  •  Вінницька область — 4194 випадки;
  •  Волинська область — 5662 випадки;
  •  Дніпропетровська область — 2518 випадків;
  •  Донецька область — 1549 випадків;
  •  Житомирська область — 3471 випадок;
  •  Закарпатська область — 7788 випадків;
  •  Запорізька область — 1708 випадків;
  •  Івано-Франківська область — 9685 випадків;
  •  Кіровоградська область — 833 випадки;
  •  м. Київ — 14 158 випадків;
  •  Київська область — 5931 випадок;
  •  Львівська область — 15 116 випадків;
  •  Луганська область — 373 випадків;
  •  Миколаївська область — 1372 випадки;
  •  Одеська область — 7813 випадків;
  •  Полтавська область — 855 випадків;
  •  Рівненська область — 9476 випадків;
  •  Сумська область — 1629 випадків;
  •  Тернопільська область — 6637 випадків;
  •  Харківська область — 9941 випадок;
  •  Херсонська область — 435 випадків;
  •  Хмельницька область — 2740 випадків;
  •  Чернівецька область — 10 624 випадки;
  •  Черкаська область — 1670 випадків;
  •  Чернігівська область — 2050 випадків.


Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 3 вересня 2020 року до Центру надійшло 2807 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 189 516 повідомлень про підозру на COVID-19.

МОЗ України

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