Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (03.09.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 3 вересня в Україні зафіксовано 2430 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.



На сьогодні в Україні 65842 активних хворих на COVID-19. Загалом за час пандемії 128 228 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2710 летальних, 59 676 пацієнтів одужали. Проведено 1 621 697 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужали 859 пацієнтів.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 4194 випадки;

Волинська область — 5662 випадки;

Дніпропетровська область — 2518 випадків;

Донецька область — 1549 випадків;

Житомирська область — 3471 випадок;

Закарпатська область — 7788 випадків;

Запорізька область — 1708 випадків;

Івано-Франківська область — 9685 випадків;

Кіровоградська область — 833 випадки;

м. Київ — 14 158 випадків;

Київська область — 5931 випадок;

Львівська область — 15 116 випадків;

Луганська область — 373 випадків;

Миколаївська область — 1372 випадки;

Одеська область — 7813 випадків;

Полтавська область — 855 випадків;

Рівненська область — 9476 випадків;

Сумська область — 1629 випадків;

Тернопільська область — 6637 випадків;

Харківська область — 9941 випадок;

Херсонська область — 435 випадків;

Хмельницька область — 2740 випадків;

Чернівецька область — 10 624 випадки;

Черкаська область — 1670 випадків;

Чернігівська область — 2050 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 3 вересня 2020 року до Центру надійшло 2807 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 189 516 повідомлень про підозру на COVID-19.

МОЗ України