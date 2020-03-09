МОЗ прискорило виділення коштів на закупівлю препарату для лікування COVID-19

Міністерство охорони здоров’я прискорило виділення коштів на закупівлю препарату «Ремдесивір», що призначається при лікуванні пацієнтів з коронавірусною хворобою. Про це повідомив Міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час щоденного брифінгу. Очільник МОЗ зазначив, що відповідну постанову напередодні прийняв Кабінет Міністрів України.

«Цей препарат не зареєстрований в Україні, але закон дозволяє його централізовано закупити. Як тільки були досягнуті домовленості з компанією-виробником, МОЗ подало відповідний проєкт постанови. Вчора ця постанова була прийнята Кабінетом Міністрів. Важливо, що препарат включено до нашого протоколу лікування COVID-19. При лікуванні пацієнтів з важкою стадією коронавірусної хвороби він демонструє достатньо гарні результати», – заявив Максим Степанов.

Очільник МОЗ додав, що медичні заклади повністю забезпечені необхідними лікарськими засобами й засобами індивідуального захисту на термін від 1,5 до 3 місяців.

Нагадаємо, раніше Максим Степанов повідомив, що МОЗ погодило з постачальниками та виробниками вакцин збільшення вдвічі кількості ввезених вакцин від грипу в Україну в епідемічний сезон 2020-2021.

МОЗ України