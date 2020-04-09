Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19 (04.09.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 4 вересня в Україні зафіксовано 2723 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
На сьогодні в Україні 67 577 активних хворих на COVID-19. Загалом за час пандемії 130 951 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2761 летальний, 60 613 пацієнтів одужали. Проведено 1 648 087 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужали 937 пацієнтів.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 4269 випадків;
- Волинська область — 5723 випадки;
- Дніпропетровська область — 2570 випадків;
- Донецька область — 1576 випадків;
- Житомирська область — 3550 випадків;
- Закарпатська область — 7888 випадків;
- Запорізька область — 1768 випадків;
- Івано-Франківська область — 9845 випадків;
- Кіровоградська область — 841 випадок;
- м. Київ — 14 477 випадків;
- Київська область — 6017 випадків;
- Львівська область — 15 312 випадків;
- Луганська область — 393 випадки;
- Миколаївська область — 1446 випадків;
- Одеська область — 8038 випадків;
- Полтавська область — 886 випадків;
- Рівненська область — 9535 випадків;
- Сумська область — 1680 випадків;
- Тернопільська область — 6841 випадок;
- Харківська область — 10 312 випадків;
- Херсонська область — 444 випадки;
- Хмельницька область — 2848 випадків;
- Чернівецька область — 10 786 випадків;
- Черкаська область — 1756 випадків;
- Чернігівська область — 2150 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 4 вересня 2020 року до Центру надійшло 3131 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 192 647 повідомлень про підозру на COVID-19
МОЗ закликає: при перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю.