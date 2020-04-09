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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19 (04.09.20)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 4 вересня в Україні зафіксовано 2 723 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

На сьогодні в Україні 67 577 активних хворих на COVID-19.  Загалом за час пандемії 130 951 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2761 летальний, 60 613 пацієнтів одужали. Проведено 1 648 087  тестувань методом ПЛР.  Усього за добу одужали 937 пацієнтів.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  •  Вінницька область — 4269 випадків;
  •  Волинська область — 5723 випадки;
  •  Дніпропетровська область — 2570 випадків;
  •  Донецька область — 1576 випадків;
  •  Житомирська область — 3550 випадків;
  •  Закарпатська область — 7888 випадків;
  •  Запорізька область — 1768 випадків;
  •  Івано-Франківська область — 9845 випадків;
  •  Кіровоградська область — 841 випадок;
  •  м. Київ — 14 477 випадків;
  •  Київська область — 6017 випадків;
  •  Львівська область — 15 312 випадків;
  •  Луганська область — 393 випадки;
  •  Миколаївська область — 1446 випадків;
  •  Одеська область — 8038 випадків;
  •  Полтавська область — 886 випадків;
  •  Рівненська область — 9535 випадків;
  •  Сумська область — 1680 випадків;
  •  Тернопільська область — 6841 випадок;
  •  Харківська область — 10 312 випадків;
  •  Херсонська область — 444 випадки;
  •  Хмельницька область — 2848 випадків;
  •  Чернівецька область — 10 786 випадків;
  •  Черкаська область — 1756 випадків;
  •  Чернігівська область — 2150 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 4 вересня 2020 року до Центру надійшло 3131 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 192 647 повідомлень про підозру на COVID-19

МОЗ закликає: при перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю. 

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