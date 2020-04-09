На фінансування медицини необхідно виділити мінімум 5% ВПП, - Максим Степанов

Для реального розвитку медичної галузі в Україні необхідно виділити на її фінансування мінімум 5% ВВП. Про це заявив Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов під час свого звіту перед Верховною Радою України.

“Життя з COVID-19 – це наша нова реальність, ми не можемо стовідсотково працювати тільки над цією проблемою. Адже в українській медицині за останні 30 років проблем накопичилось більше, ніж достатньо. До сьогодні не було жодної реальної спроби реформувати медицину. Просто епідеміологія першою не витримала перевірки”, - заявив Міністр.

За його словами в Україні дві третини смертей припадає на серцево-судинні захворювання. Тому МОЗ приділило цьому питанню особливу увагу та збільшило медичні тарифи на лікування цих хвороб.

“Ми не будемо чекати завершення епідемії, нам треба вже змінювати цю статистику. Людей потрібно лікувати і тому тариф гострого інфаркту збільшений з 16 тисяч грн до реальних 30 109 грн, а тариф на лікування гострого мозкового інсульту – з 19 тисяч грн до майже 27 тисяч грн. Це нарешті дозволить лікарям мати все необхідне для надання допомоги по цих хворобах”, - зазначив Максим Степанов.

Він також додав, що під час боротьби з COVID-19, міністерство водночас довелось й терміново рятувати психіатричну службу та тубдиспансери, бо вони перебували під загрозою знищення.

“Фінансування цих лікарень в порівнянні з минулим роком було зменшено на 50-80%. Загальне недофінансування тільки психіатричних лікарень в Україні складало 898 млн грн. Зараз вони фінансуються в обсягах минулого року”, - додав очільник МОЗ.

Наступна велика проблема медичної системи, зазначив міністр, це дефіцит кадрів. Зараз у закладах охорони здоров’я залишаються недоукомплектованими 24,7 тисячі лікарських посад, при цьому дефіцит у сільських медзакладах складає близько 8 тисяч осіб.

“Людей немає кому лікувати. І не важливо скільки нових апаратів ШВЛ ми закупимо, якщо нам не вистачає тих, хто знає, що з цим робити. Лікувати, реанімувати, призначати медичні засоби - всьому цьому треба вчитись, держава повинна вирощувати та утримувати лікарів, медсестер, лаборантів, реаніматологів. 29 років ніхто навіть не цікавився тим, що відбувається з медичною освітою”, - відмітив Степанов.

Крім цього, МОЗ продовжує реформування екстреної медичної допомоги. За словами Степанова, міністерство вже забюджетували додаткові гроші на придбання автомобілів екстренки та підвищення зарплат медпрацівникам.

“400 машин купимо в цьому році, але це тільки частина. Я буду наполягати на затвердженні цього бюджету. Бо якщо ми говоримо про той самий COVID-19, епідемія показала, що навіть ланцюг - встановити діагноз - швидко відвезти - реанімувати у лікарні, - був надскладним завданням для системи. Не було нормальної комплектації тестами, ліками, навіть нормальних машин у достатній якості не було. Вже не кажучи про те, що водій УБЕР отримує в 5-6 разів більше водія екстренки і в 3-4 рази більше фельдшера швидкої”, - підкреслив очільник міністерства.

Він також наголосив, що для будівництва реальної медицини потрібно значно збільшити її фінансування.

“Напередодні бюджетного процесу хочу сказати, що реальна медицина коштує не 3% ВВП. Нам необхідно виділити на медицину мінімум 5% . Бо якщо порівнювати з європейськими країнами, то там показники починаючи від 6-7% до 12% ВВП. Це, в тому числі і до вас питання, шановні народні депутати”, - підсумував Максим Степанов.

МОЗ України