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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (07.09.20)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом 7 вересня в Україні зафіксовано 2 174 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Наразі виявлено 72 585 активних хворих на COVID-19.

Загалом в Україні 138 068 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 877 летальних, 62 606 пацієнтів одужали. Проведено 1 709 017 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужали 379 пацієнтів.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  •  Вінницька область — 4 406 випадків;
  •  Волинська область — 5 883 випадки;
  •  Дніпропетровська область — 2 767 випадків;
  •  Донецька область — 1 630 випадків;
  •  Житомирська область — 3 746 випадків;
  •  Закарпатська область — 8 091 випадок;
  •  Запорізька область — 1 931 випадок;
  •  Івано-Франківська область — 10 348 випадків;
  •  Кіровоградська область — 858 випадків;
  •  м. Київ — 15 276 випадків;
  •  Київська область — 6 278 випадків;
  •  Львівська область — 15 881 випадок;
  •  Луганська область — 434 випадки;
  •  Миколаївська область — 1 665 випадків;
  •  Одеська область — 8 525 випадків;
  •  Полтавська область — 973 випадки;
  •  Рівненська область — 9 762 випадки;
  •  Сумська область — 1 963 випадки;
  •  Тернопільська область — 7 390 випадків;
  •  Харківська область — 10 972 випадки;
  •  Херсонська область — 500 випадків;
  •  Хмельницька область — 3 195 випадків;
  •  Чернівецька область — 11 272 випадки;
  •  Черкаська область — 1 950 випадків;
  •  Чернігівська область — 2 372 випадки.


Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 7 вересня 2020 року до Центру надійшло 2 123 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 199 986 повідомлень про підозру на COVID-19.

МОЗ закликає: при перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю. 

Згідно з постановою Кабміну від 22.07.2020 № 641 в Україні, залежно від епідемічної ситуації в регіоні чи окремих його частинах, визначають «зелений», «жовтий», «помаранчевий» або «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

Регіоном із значним поширенням COVID-19 вважають той, в якому є хоча б одна із таких ознак:

  • завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить понад 50%;
  • середня кількість тестувань методом ПЛР та ІФА менша за 24 на 100 000 населення протягом останніх семи днів;
  • коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить понад 11%;
  • показник зростання кількості випадків COVID-19 становить понад 10%.

МОЗ України

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