Максим Степанов: Кабмін прийняв ініційовану МОЗ постанову, яка врегульовує механізм доплат медичним працівникам

На позачерговому засіданні Кабінет Міністрів прийняв подану МОЗ постанову, яка врегульовує механізм доплат до оплати праці медичних працівників, які нараховуються з вересня. Про це на щоденному брифінгу повідомив Міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Аби медичні працівники якнайшвидше отримали доплати, необхідно було терміново ухвалити рішення щодо порядку реалізації передбачених для цього 5,9 млрд грн. Сьогодні на засіданні КМУ було визначено, у який саме спосіб лікарі отримають цю доплату. Одразу після публікації постанови, лікарні зможуть укласти угоди і до кінця вересня почнуть отримувати ці кошти та виплачувати їх своїм медичним працівникам», — наголосив очільник МОЗ Максим Степанов.

Нагадаємо, доплати лікарям передбачені у розмірі 70% від посадового окладу, розрахованого за найвищим 14-м тарифним розрядом ЄТС, фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою усіх спеціальностей – у розмірі 50% мінімальної заробітної плати, молодшим медичним сестрам – у розмірі 25% мінімальної заробітної плати.

Окрім того, на засіданні Уряду було прийнято постанову МОЗ щодо затвердження переліку спеціалізованих організацій, через які відбувається закупівля деяких лікарських засобів.

МОЗ України