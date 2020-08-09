Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (08.09.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом 8 вересня в Україні зафіксовано 2 411 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Наразі виявлено 73 999 активних хворих на COVID-19.
Загалом в Україні 140 479 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 934 летальні, 63 546 пацієнтів одужали. Проведено 1 731 877 тестувань методом ПЛР.
Усього за добу одужали 940 пацієнтів.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 4 450 випадків;
- Волинська область — 5 943 випадки;
- Дніпропетровська область — 2 843 випадки;
- Донецька область — 1 675 випадків;
- Житомирська область — 3 812 випадків;
- Закарпатська область — 8 180 випадків;
- Запорізька область — 1 981 випадок;
- Івано-Франківська область — 10 508 випадків;
- Кіровоградська область — 867 випадків;
- м. Київ — 15 511 випадків;
- Київська область — 6 370 випадків;
- Львівська область — 16 073 випадки;
- Луганська область — 448 випадків;
- Миколаївська область — 1 690 випадків;
- Одеська область — 8 721 випадок;
- Полтавська область — 997 випадків;
- Рівненська область — 9 860 випадків;
- Сумська область — 2 070 випадків;
- Тернопільська область — 7 580 випадків;
- Харківська область — 11 202 випадки;
- Херсонська область — 518 випадків;
- Хмельницька область — 3 253 випадки;
- Чернівецька область — 11 431 випадок;
- Черкаська область — 2 046 випадків;
- Чернігівська область — 2 450 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 8 вересня 2020 року до Центру надійшло 2 779 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 202 765 повідомлень про підозру на COVID-19.
МОЗ України