Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (08.09.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом 8 вересня в Україні зафіксовано 2 411 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Наразі виявлено 73 999 активних хворих на COVID-19.

Загалом в Україні 140 479 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 934 летальні, 63 546 пацієнтів одужали. Проведено 1 731 877 тестувань методом ПЛР.

Усього за добу одужали 940 пацієнтів.



Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 4 450 випадків;

Волинська область — 5 943 випадки;

Дніпропетровська область — 2 843 випадки;

Донецька область — 1 675 випадків;

Житомирська область — 3 812 випадків;

Закарпатська область — 8 180 випадків;

Запорізька область — 1 981 випадок;

Івано-Франківська область — 10 508 випадків;

Кіровоградська область — 867 випадків;

м. Київ — 15 511 випадків;

Київська область — 6 370 випадків;

Львівська область — 16 073 випадки;

Луганська область — 448 випадків;

Миколаївська область — 1 690 випадків;

Одеська область — 8 721 випадок;

Полтавська область — 997 випадків;

Рівненська область — 9 860 випадків;

Сумська область — 2 070 випадків;

Тернопільська область — 7 580 випадків;

Харківська область — 11 202 випадки;

Херсонська область — 518 випадків;

Хмельницька область — 3 253 випадки;

Чернівецька область — 11 431 випадок;

Черкаська область — 2 046 випадків;

Чернігівська область — 2 450 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 8 вересня 2020 року до Центру надійшло 2 779 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 202 765 повідомлень про підозру на COVID-19.

МОЗ України