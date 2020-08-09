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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (08.09.20)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом 8 вересня в Україні зафіксовано 2 411 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Наразі виявлено 73 999 активних хворих на COVID-19.

Загалом в Україні 140 479 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 934 летальні, 63 546 пацієнтів одужали. Проведено 1 731 877 тестувань методом ПЛР.

Усього за добу одужали 940 пацієнтів.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 4 450 випадків;
  •  Волинська область — 5 943 випадки;
  •  Дніпропетровська область — 2 843 випадки;
  •  Донецька область — 1 675 випадків;
  •  Житомирська область — 3 812 випадків;
  •  Закарпатська область — 8 180 випадків;
  •  Запорізька область — 1 981 випадок;
  •  Івано-Франківська область — 10 508 випадків;
  •  Кіровоградська область — 867 випадків;
  •  м. Київ — 15 511 випадків;
  •  Київська область — 6 370 випадків;
  •  Львівська область — 16 073 випадки;
  •  Луганська область — 448 випадків;
  •  Миколаївська область — 1 690 випадків;
  •  Одеська область — 8 721 випадок;
  •  Полтавська область — 997 випадків;
  •  Рівненська область — 9 860 випадків;
  •  Сумська область — 2 070 випадків;
  •  Тернопільська область — 7 580 випадків;
  •  Харківська область — 11 202 випадки;
  •  Херсонська область — 518 випадків;
  •  Хмельницька область — 3 253 випадки;
  •  Чернівецька область — 11 431 випадок;
  •  Черкаська область — 2 046 випадків;
  •  Чернігівська область — 2 450 випадків.


Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 8 вересня 2020 року до Центру надійшло 2 779 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 202 765 повідомлень про підозру на COVID-19.

МОЗ України

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