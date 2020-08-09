На первинці працює понад 1 050 мобільних бригад для ПЛР-тестування пацієнтів з підозрою на COVID-19

У майже 600 медзакладах первинки було сформовано мобільні бригади, які виїжджають за направленням лікарів до пацієнтів з підозрою на COVID-19, щоб взяти у них матеріал для проведення ПЛР-тестування.

З початком епідемії захворювання на COVID-19 навантаження на лікарів первинки значно зросло. Адже пацієнт з симптомами коронавірусної хвороби в першу чергу звертається за допомогою саме до свого лікаря.

У майже 600 медзакладах первинки було сформовано мобільні бригади, які виїжджають за направленням лікарів до пацієнтів з підозрою на COVID-19, щоб взяти у них матеріал для проведення ПЛР-тестування. В цих закладах утворена 1051 мобільна бригада.

Коли пацієнт з симптомами коронавірусної хвороби телефонує до свого лікаря, лікар за необхідності спрямовує до нього додому мобільну бригаду для взяття зразків на тестування, щоб встановити діагноз. І далі, залежно від результатів тестування та стану пацієнта, саме ваш лікар надає рекомендації щодо лікування – вдома, якщо перебіг захворювання легкий, або порадить звернутись до лікарні – в разі важкого перебігу.

НСЗУ законтрактувала 1652 надавачів первинної меддопомоги, з яких 1098 – комунальні медзаклади (це практично всі комунальні заклади первинки країни), 199 – приватні, 355 – лікарі-ФОП. На сьогодні вони отримали від НСЗУ майже 12 млрд грн за надання допомоги пацієнтам в січні-серпні.

Незалежно від того, з яким лікарем первинки уклав декларацію пацієнт – з тим, що працює в комунальному чи приватному закладі, або має власну практику - він отримає повний обсяг медичних послуг, передбачений Програмою медичних гарантій. Зокрема, консультації лікаря, базові дослідження та аналізи (загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою, загальний аналіз сечі, глюкоза крові, загальний холестерин, швидкий тест на вагітність, швидкий тест на тропоніни (для експрес-діагностики гострого інфаркту міокарда), швидкі тести на ВІЛ, вірусні гепатити, вимірювання артеріального тиску, електрокардіограма, вимірювання ваги, зросту, окружності талії.

Також до послуг, які надає лікар первинки, входить: вакцинація дітей та дорослих відповідно до календаря щеплень, виписка електронних рецептів на ліки за програмою «Доступні ліки», виписка електронних направлень до лікарів-спеціалістів, на проведення досліджень чи лікування, виписка довідок та лікарняних.

Лікар первинки може виписати направлення на більшість обстежень і на госпіталізацію. Для цього не потрібно йти до вузького спеціаліста.

Нагадаємо, що пацієнти з квітня 2018 року отримали можливість вільно обрати свого лікаря, незалежно від місця реєстрації чи прописки, та мають додаткові сервіси у медзакладах. Наприклад, такі як запис на прийом до лікаря онлайн чи по телефону, можливість отримати консультацію лікаря телефоном, без візиту до нього, можливість отримати від лікаря електронний рецепт на ліки за програмою «Доступні ліки», без відвідування лікаря.

На сьогодні своїх лікарів обрали 30 млн 400 тисяч українців. Це близько 75% населення країни. Первинну допомогу нашим громадянам надають понад 23 400 лікарів. 35% цих лікарів працюють в сільській місцевості та селищах міського типу. Отже. мешканці сіл також мають достатній доступ до первинної допомоги. Понад 1300 лікарів «первинки», з якими уклали декларації наші громадяни, працюють в приватних закладах або мають власну практику. Це теж одна з переваг нової системи - пацієнти можуть обрати лікаря і у приватному закладі та отримувати послуги безоплатно.

Національна служба здоров’я України