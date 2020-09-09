Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (09.09.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9 вересня в Україні зафіксовано 2 551 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19. Наразі виявлено 75 348 активних хворих на COVID-19.



Загалом в Україні 143 030 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 979 летальних, 64 703 пацієнти одужали. Проведено 1 751 931 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужали 1 157 пацієнтів.



Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 4 503 випадки;

Волинська область — 6 015 випадків;

Дніпропетровська область — 2 923 випадки;

Донецька область — 1 762 випадки;

Житомирська область — 3 879 випадків;

Закарпатська область — 8 277 випадків;

Запорізька область — 2041 випадок;

Івано-Франківська область — 10 659 випадків;

Кіровоградська область — 870 випадків;

м. Київ — 15 821 випадок;

Київська область — 6 459 випадків;

Львівська область — 16 269 випадків;

Луганська область — 480 випадків;

Миколаївська область — 1 714 випадків;

Одеська область — 8 827 випадків;

Полтавська область — 1 018 випадків;

Рівненська область — 9 943 випадки;

Сумська область — 2143 випадків;

Тернопільська область — 7 824 випадки;

Харківська область — 11 493 випадки;

Херсонська область — 538 випадків;

Хмельницька область — 3 355 випадків;

Чернівецька область — 11 581 випадок;

Черкаська область — 2 121 випадок;

Чернігівська область — 2 515 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 9 вересня 2020 року до Центру надійшло 3 054 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 205 819 повідомлень про підозру на COVID-19.

МОЗ закликає: при перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю.

МОЗ України