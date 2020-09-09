Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (09.09.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9 вересня в Україні зафіксовано 2 551 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19. Наразі виявлено 75 348 активних хворих на COVID-19.
Загалом в Україні 143 030 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 979 летальних, 64 703 пацієнти одужали. Проведено 1 751 931 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужали 1 157 пацієнтів.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 4 503 випадки;
- Волинська область — 6 015 випадків;
- Дніпропетровська область — 2 923 випадки;
- Донецька область — 1 762 випадки;
- Житомирська область — 3 879 випадків;
- Закарпатська область — 8 277 випадків;
- Запорізька область — 2041 випадок;
- Івано-Франківська область — 10 659 випадків;
- Кіровоградська область — 870 випадків;
- м. Київ — 15 821 випадок;
- Київська область — 6 459 випадків;
- Львівська область — 16 269 випадків;
- Луганська область — 480 випадків;
- Миколаївська область — 1 714 випадків;
- Одеська область — 8 827 випадків;
- Полтавська область — 1 018 випадків;
- Рівненська область — 9 943 випадки;
- Сумська область — 2143 випадків;
- Тернопільська область — 7 824 випадки;
- Харківська область — 11 493 випадки;
- Херсонська область — 538 випадків;
- Хмельницька область — 3 355 випадків;
- Чернівецька область — 11 581 випадок;
- Черкаська область — 2 121 випадок;
- Чернігівська область — 2 515 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 9 вересня 2020 року до Центру надійшло 3 054 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 205 819 повідомлень про підозру на COVID-19.
МОЗ закликає: при перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю.
МОЗ України