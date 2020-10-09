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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (10.09.20)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10 вересня в Україні зафіксовано 2 582 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Наразі  виявлено 76 712 активних хворих на COVID-19.

Загалом в  Україні 145 612 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 023 летальні, 65 877 пацієнтів одужали. Проведено 1 778 483 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужали 1 174 пацієнти.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  •  Вінницька область — 4 606 випадків;
  •  Волинська область — 6 092 випадки;
  •  Дніпропетровська область — 3 012 випадків;
  •  Донецька область — 1 852 випадки;
  •  Житомирська область — 3 938 випадків;
  •  Закарпатська область — 8 359 випадків;
  •  Запорізька область — 2081 випадок;
  •  Івано-Франківська область — 10 802 випадки;
  •  Кіровоградська область — 874 випадки;
  •  м. Київ — 16 119 випадків;
  •  Київська область — 6 554 випадки;
  •  Львівська область — 16 452 випадки;
  •  Луганська область — 503 випадки;
  •  Миколаївська область — 1 766 випадків;
  •  Одеська область — 8 874 випадки;
  •  Полтавська область — 1 069 випадків;
  •  Рівненська область — 10 073 випадки;
  •  Сумська область — 2 187 випадків;
  •  Тернопільська область — 8 075 випадків;
  •  Харківська область — 11 832 випадки;
  •  Херсонська область — 558 випадків;
  •  Хмельницька область — 3 497 випадків;
  •  Чернівецька область — 11 715 випадків;
  •  Черкаська область — 2 177 випадків;
  •  Чернігівська область — 2 545 випадків.


Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 10 вересня 2020 року до Центру надійшло 2 925 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 208 744 повідомлення про підозру на COVID-19.

МОЗ закликає: при перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю. 

МОЗ України

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