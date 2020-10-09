Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (10.09.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10 вересня в Україні зафіксовано 2 582 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Наразі виявлено 76 712 активних хворих на COVID-19.
Загалом в Україні 145 612 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 023 летальні, 65 877 пацієнтів одужали. Проведено 1 778 483 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужали 1 174 пацієнти.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 4 606 випадків;
- Волинська область — 6 092 випадки;
- Дніпропетровська область — 3 012 випадків;
- Донецька область — 1 852 випадки;
- Житомирська область — 3 938 випадків;
- Закарпатська область — 8 359 випадків;
- Запорізька область — 2081 випадок;
- Івано-Франківська область — 10 802 випадки;
- Кіровоградська область — 874 випадки;
- м. Київ — 16 119 випадків;
- Київська область — 6 554 випадки;
- Львівська область — 16 452 випадки;
- Луганська область — 503 випадки;
- Миколаївська область — 1 766 випадків;
- Одеська область — 8 874 випадки;
- Полтавська область — 1 069 випадків;
- Рівненська область — 10 073 випадки;
- Сумська область — 2 187 випадків;
- Тернопільська область — 8 075 випадків;
- Харківська область — 11 832 випадки;
- Херсонська область — 558 випадків;
- Хмельницька область — 3 497 випадків;
- Чернівецька область — 11 715 випадків;
- Черкаська область — 2 177 випадків;
- Чернігівська область — 2 545 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 10 вересня 2020 року до Центру надійшло 2 925 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 208 744 повідомлення про підозру на COVID-19.
МОЗ закликає: при перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю.
МОЗ України