Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (10.09.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10 вересня в Україні зафіксовано 2 582 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Наразі виявлено 76 712 активних хворих на COVID-19.

Загалом в Україні 145 612 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 023 летальні, 65 877 пацієнтів одужали. Проведено 1 778 483 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужали 1 174 пацієнти.



Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 4 606 випадків;

Волинська область — 6 092 випадки;

Дніпропетровська область — 3 012 випадків;

Донецька область — 1 852 випадки;

Житомирська область — 3 938 випадків;

Закарпатська область — 8 359 випадків;

Запорізька область — 2081 випадок;

Івано-Франківська область — 10 802 випадки;

Кіровоградська область — 874 випадки;

м. Київ — 16 119 випадків;

Київська область — 6 554 випадки;

Львівська область — 16 452 випадки;

Луганська область — 503 випадки;

Миколаївська область — 1 766 випадків;

Одеська область — 8 874 випадки;

Полтавська область — 1 069 випадків;

Рівненська область — 10 073 випадки;

Сумська область — 2 187 випадків;

Тернопільська область — 8 075 випадків;

Харківська область — 11 832 випадки;

Херсонська область — 558 випадків;

Хмельницька область — 3 497 випадків;

Чернівецька область — 11 715 випадків;

Черкаська область — 2 177 випадків;

Чернігівська область — 2 545 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 10 вересня 2020 року до Центру надійшло 2 925 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 208 744 повідомлення про підозру на COVID-19.

МОЗ закликає: при перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю.

МОЗ України