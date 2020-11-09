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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (11.09.20)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 11 вересня в Україні зафіксовано 3 144 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19. 

Загалом в Україні 148 756 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 076 летальних, 67 005 пацієнтів одужали. Проведено 1 806 428 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 1 128 пацієнтів.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 4 690 випадків;
  • Волинська область — 6 161 випадок;
  • Дніпропетровська область — 3 093 випадки;
  • Донецька область — 1 942 випадки;
  • Житомирська область — 4 055 випадків;
  • Закарпатська область — 8 453 випадки;
  • Запорізька область — 2 136 випадків;
  • Івано-Франківська область — 10 953 випадки;
  • Кіровоградська область — 885 випадків;
  • м. Київ — 16 523 випадки;
  • Київська область — 6 648 випадків;
  • Львівська область — 16 626 випадків;
  • Луганська область — 532 випадки;
  • Миколаївська область — 1 851 випадок;
  • Одеська область — 9 157 випадків;
  • Полтавська область — 1 130 випадків;
  • Рівненська область — 10 217 випадків;
  • Сумська область — 2 229 випадків;
  • Тернопільська область — 8 377 випадків;
  • Харківська область — 12 112 випадків;
  • Херсонська область — 576 випадків;
  • Хмельницька область — 3 695 випадків;
  • Чернівецька область — 11 847 випадків;
  • Черкаська область — 2 294 випадки;
  • Чернігівська область — 2 574 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 11 вересня 2020 року до Центру надійшло 3 285 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 212 029 повідомлень про підозру на COVID-19.

МОЗ закликає: при перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю. 

Згідно з постановою Кабміну від 22.07.2020 № 641 в Україні, залежно від епідемічної ситуації в регіоні чи окремих його частинах, визначають «зелений», «жовтий», «помаранчевий» або «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

МОЗ України

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