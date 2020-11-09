Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (11.09.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 11 вересня в Україні зафіксовано 3 144 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
Загалом в Україні 148 756 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 076 летальних, 67 005 пацієнтів одужали. Проведено 1 806 428 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 1 128 пацієнтів.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 4 690 випадків;
- Волинська область — 6 161 випадок;
- Дніпропетровська область — 3 093 випадки;
- Донецька область — 1 942 випадки;
- Житомирська область — 4 055 випадків;
- Закарпатська область — 8 453 випадки;
- Запорізька область — 2 136 випадків;
- Івано-Франківська область — 10 953 випадки;
- Кіровоградська область — 885 випадків;
- м. Київ — 16 523 випадки;
- Київська область — 6 648 випадків;
- Львівська область — 16 626 випадків;
- Луганська область — 532 випадки;
- Миколаївська область — 1 851 випадок;
- Одеська область — 9 157 випадків;
- Полтавська область — 1 130 випадків;
- Рівненська область — 10 217 випадків;
- Сумська область — 2 229 випадків;
- Тернопільська область — 8 377 випадків;
- Харківська область — 12 112 випадків;
- Херсонська область — 576 випадків;
- Хмельницька область — 3 695 випадків;
- Чернівецька область — 11 847 випадків;
- Черкаська область — 2 294 випадки;
- Чернігівська область — 2 574 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 11 вересня 2020 року до Центру надійшло 3 285 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 212 029 повідомлень про підозру на COVID-19.
МОЗ закликає: при перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю.
Згідно з постановою Кабміну від 22.07.2020 № 641 в Україні, залежно від епідемічної ситуації в регіоні чи окремих його частинах, визначають «зелений», «жовтий», «помаранчевий» або «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.
МОЗ України