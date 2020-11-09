Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (11.09.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 11 вересня в Україні зафіксовано 3 144 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Загалом в Україні 148 756 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 076 летальних, 67 005 пацієнтів одужали. Проведено 1 806 428 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 1 128 пацієнтів.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 4 690 випадків;

Волинська область — 6 161 випадок;

Дніпропетровська область — 3 093 випадки;

Донецька область — 1 942 випадки;

Житомирська область — 4 055 випадків;

Закарпатська область — 8 453 випадки;

Запорізька область — 2 136 випадків;

Івано-Франківська область — 10 953 випадки;

Кіровоградська область — 885 випадків;

м. Київ — 16 523 випадки;

Київська область — 6 648 випадків;

Львівська область — 16 626 випадків;

Луганська область — 532 випадки;

Миколаївська область — 1 851 випадок;

Одеська область — 9 157 випадків;

Полтавська область — 1 130 випадків;

Рівненська область — 10 217 випадків;

Сумська область — 2 229 випадків;

Тернопільська область — 8 377 випадків;

Харківська область — 12 112 випадків;

Херсонська область — 576 випадків;

Хмельницька область — 3 695 випадків;

Чернівецька область — 11 847 випадків;

Черкаська область — 2 294 випадки;

Чернігівська область — 2 574 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 11 вересня 2020 року до Центру надійшло 3 285 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 212 029 повідомлень про підозру на COVID-19.

МОЗ закликає: при перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю.

Згідно з постановою Кабміну від 22.07.2020 № 641 в Україні, залежно від епідемічної ситуації в регіоні чи окремих його частинах, визначають «зелений», «жовтий», «помаранчевий» або «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

МОЗ України