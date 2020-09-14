Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (14.09.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 14 вересня в Україні зафіксовано 2 462 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Наразі в Україні 84043 активних хворих.



Загалом в Україні 156 797 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 211 летальних, 69 543 пацієнти одужали. Проведено 1 870 790 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 650 пацієнтів.



Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 4 844 випадки;

Волинська область — 6 353 випадки;

Дніпропетровська область — 3 342 випадки;

Донецька область — 2 101 випадок;

Житомирська область — 4 390 випадків;

Закарпатська область — 8 675 випадків;

Запорізька область — 2 403 випадки;

Івано-Франківська область — 11 357 випадків;

Кіровоградська область — 909 випадків;

м. Київ — 17 429 випадків;

Київська область — 6 961 випадок;

Львівська область — 17 057 випадків;

Луганська область — 600 випадків;

Миколаївська область — 2 051 випадок;

Одеська область — 9 687 випадків;

Полтавська область — 1 223 випадки;

Рівненська область — 10 555 випадків;

Сумська область — 2 502 випадки;

Тернопільська область — 9 234 випадки;

Харківська область — 12 853 випадки;

Херсонська область — 644 випадки;

Хмельницька область — 4 008 випадків;

Чернівецька область — 12 252 випадки;

Черкаська область — 2 579 випадків;

Чернігівська область — 2 788 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 14 вересня 2020 року до Центру надійшло 2458 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 220 099 повідомлень про підозру на COVID-19.

МОЗ закликає: при перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю.