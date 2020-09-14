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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (14.09.20)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 14 вересня в Україні зафіксовано 2 462 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Наразі в Україні 84043 активних хворих.

Загалом в Україні 156 797 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 211 летальних, 69 543 пацієнти одужали. Проведено 1 870 790 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 650 пацієнтів.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  •   Вінницька область — 4 844 випадки;
  •   Волинська область — 6 353 випадки;
  •   Дніпропетровська область — 3 342 випадки;
  •   Донецька область — 2 101 випадок;
  •   Житомирська область — 4 390 випадків;
  •   Закарпатська область — 8 675 випадків;
  •   Запорізька область — 2 403 випадки;
  •   Івано-Франківська область — 11 357 випадків;
  •   Кіровоградська область — 909 випадків;
  •   м. Київ — 17 429 випадків;
  •   Київська область — 6 961 випадок;
  •   Львівська область — 17 057 випадків;
  •   Луганська область — 600 випадків;
  •   Миколаївська область — 2 051 випадок;
  •   Одеська область — 9 687 випадків;
  •   Полтавська область — 1 223 випадки;
  •   Рівненська область — 10 555 випадків;
  •   Сумська область — 2 502 випадки;
  •   Тернопільська область — 9 234 випадки;
  •   Харківська область — 12 853 випадки;
  •   Херсонська область — 644 випадки;
  •   Хмельницька область — 4 008 випадків;
  •   Чернівецька область — 12 252 випадки;
  •   Черкаська область — 2 579 випадків;
  •   Чернігівська область — 2 788 випадків.


Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 14 вересня 2020 року до Центру надійшло 2458 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 220 099 повідомлень про підозру на COVID-19.

МОЗ закликає: при перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю. 

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