Максим Степанов 14 вересня обговорить з міськими головами проблему дотримання протиепідемічних заходів

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов у понеділок, 14 вересня, обговорить з міськими головами ситуацію щодо дотримання протиепідемічних заходів у регіонах. При цьому очільник МОЗ не виключає, що встановлені в країні обмеження для регіонів з “червоним” рівнем епідемічної небезпеки можуть бути переглянуті. Про це він повідомив в ефірі програми “Свобода слова Савіка Шустера”.

“У понеділок відбудеться розмова з міськими головами щодо дотримання умов карантину. Якщо ми говоримо про зміну обмежень в регіонах з “червоним” або “помаранчевим” рівнями епідемічної небезпеки, дуже важливо дотримуватися цих протиепідемічних заходів, щоб система охорони здоров’я працювала і мала можливість вчасно надавати медичну допомогу. Я не виключаю можливості перегляду обмежень для “червоного” рівня епідемічної небезпеки. Ми подивимося, в який спосіб можна внести зміни”, - зазначив Міністр.

Максим Степанов підкреслив, що діючий в країні адаптивний карантин передбачає запровадження обмежень у залежності від епідемічної ситуації у конкретній адміністративній одиниці, а не в цілому по області чи країні.

“Що стосується поділу на рівні епідемічної небезпеки, ми не закриваємо всю область, а обмеження діють лише на території певної адміністративної одиниці. У цьому немає жодної політики - це суто цифри”, - наголосив він.

Міністр зазначив, що в середньому по країні показник захворюваності за останні 14 днів складає більше 80 випадків на 100 тисяч населення. Однак, він різниться за регіонами. Наприклад, у місті Чернівці цей показник становить 277 випадків на 100 тисяч населення.

При цьому очільник МОЗ зазначив, що у тих регіонах, де дотримуються встановлених протиепідемічних правил, спостерігається покращення ситуації. Так, з 14 вересня 4 райони будуть виведені з “червоної” рівня: три в Чернівецькій області і один - в Рівненській області.

Міністерство охорони здоров'я України