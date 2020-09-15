Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (15.09.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 15 вересня в Україні зафіксовано 2 905 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Наразі в Україні 85 628 активних хворих.



В Україні 159 702 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 3 264 летальні, 70 810 пацієнтів одужало. Загалом проведено 1 897 688 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 1267 пацієнтів.



Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 4 887 випадків;

Волинська область — 6 428 випадків;

Дніпропетровська область — 3 430 випадків;

Донецька область — 2 154 випадки;

Житомирська область — 4 470 випадків;

Закарпатська область — 8 756 випадків;

Запорізька область — 2 503 випадки;

Івано-Франківська область — 11 510 випадків;

Кіровоградська область — 929 випадків;

м. Київ — 17 714 випадків;

Київська область — 7 079 випадків;

Львівська область — 17 243 випадки;

Луганська область — 620 випадків;

Миколаївська область — 2 114 випадків;

Одеська область — 9 993 випадки;

Полтавська область — 1 253 випадки;

Рівненська область — 10 635 випадків;

Сумська область — 2 553 випадки;

Тернопільська область — 9 624 випадки;

Харківська область — 13 160 випадків;

Херсонська область — 661 випадок;

Хмельницька область — 4 058 випадків;

Чернівецька область — 12 394 випадки;

Черкаська область — 2 688 випадків;

Чернігівська область — 2 846 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 15 вересня 2020 року до Центру надійшло 3 159 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 223 258 повідомлень про підозру на COVID-19.

МОЗ закликає: при перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю.

Згідно з постановою Кабміну від 22.07.2020 № 641 в Україні, залежно від епідемічної ситуації в регіоні чи окремих його частинах, визначають «зелений», «жовтий», «помаранчевий» або «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.



Регіоном із значним поширенням COVID-19 вважають той, в якому є хоча б одна із таких ознак:

завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить понад 50%;

середня кількість тестувань методом ПЛР та ІФА менша за 24 на 100 000 населення протягом останніх семи днів;

коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить понад 11%;

показник зростання кількості випадків COVID-19 становить понад 10%.



Рівень епідемічної небезпеки може змінюватися для всієї території регіону чи окремих його частин.



Рівень епідемічної небезпеки за результатом оцінювання епідемічних показників визначають рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.



Переглянути карту із зонами можна тут.

Також постановою № 641 визначено новий порядок проходження самоізоляції та обсервації при перетині державного кордону України. З 1 серпня 2020 року самоізоляції підлягають:

1) особи, які мали контакт з пацієнтом з підтвердженим випадком COVID-19, крім осіб, які під час виконання службових обов’язків використовували засоби індивідуального захисту відповідно до рекомендацій щодо їх застосування;

2) особи з підозрою на інфікування або з підтвердженим діагнозом COVID-19 в легкій формі за умови, що особа не потребує госпіталізації;

3) особи, що перетинають державний кордон та прибули з держави або є громадянами (підданими) держав із значним поширенням COVID-19 (крім осіб, які не досягли 12 років, є громадянами (підданими) держав із значним поширенням COVID-19 та не перебували на території таких держав протягом останніх 14 днів або прямують територією України транзитом та мають документи, що підтверджують виїзд за кордон протягом двох діб, працівників дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їх сімей, водіїв та членів екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні перевезення, членів екіпажів повітряних і морських, річкових суден, членів поїздних і локомотивних бригад, інструкторів збройних сил держав - членів НАТО та держав - учасниць програми НАТО “Партнерство заради миру”, які беруть участь у заходах з підготовки підрозділів Збройних Сил України, діячів культури за запрошенням закладу культури разом з однією особою, що супроводжує кожного з них, якщо немає підстав вважати, що вони були в контакті із хворою на COVID-19 особою).

Державою із значним поширенням COVID-19 є держава, в якій наявна одна з таких ознак:

кількість нових випадків реєстрації хвороби COVID-19 на 100 тис. населення за останні 14 днів перевищує кількість таких випадків в Україні;

приріст нових випадків реєстрації хвороби COVID-19 у державі за останні 14 днів порівняно з попередніми 14 днями становить більш як 30 відсотків.

Перелік держав із значним поширенням COVID-19 формується МОЗ та переглядається кожні сім днів. З актуальною інформацією щодо кількості активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення у країнах світу можна ознайомитися тут.

Особа, яка підлягає самоізоляції, у зв’язку з перетином державного кордону, зобов’язана встановити та активувати мобільний додаток «Дій вдома». У разі неможливості встановлення такого додатка особа підлягає обсервації.

Самоізоляція, обсервація особи у зв’язку з перетином державного кордону (яка прибула з держави або є громадянином (підданим) держави із значним поширенням COVID-19) припиняється у разі одержання негативного результату тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції, який проведено після перетину державного кордону або не пізніше ніж за 48 годин до перетину. З метою уникнення непорозумінь та проблемних ситуацій рекомендуємо ознайомитися з алгоритмом припинення самоізоляції для осіб, що перетнули державний кордон.

МОЗ України