Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (16.09.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 16 вересня в Україні зафіксовано 2 958 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Наразі в Україні 86 996 активних хворих.



Загалом в Україні 162 660 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 3 340 летальні, 72 324 пацієнти одужало. Проведено 1 925 482 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 1 514 пацієнтів.



Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 4 976 випадків;

Волинська область — 6 504 випадки;

Дніпропетровська область — 3 539 випадків;

Донецька область — 2 180 випадків;

Житомирська область — 4 543 випадки;

Закарпатська область — 8 829 випадків;

Запорізька область — 2 591 випадок;

Івано-Франківська область — 11 677 випадків;

Кіровоградська область — 934 випадки;

м. Київ — 18 070 випадків;

Київська область — 7 207 випадків;

Львівська область — 17 430 випадків;

Луганська область — 653 випадки;

Миколаївська область — 2 171 випадок;

Одеська область — 10 277 випадків;

Полтавська область — 1 307 випадків;

Рівненська область — 10 707 випадків;

Сумська область — 2 640 випадків;

Тернопільська область — 10 004 випадки;

Харківська область — 13 432 випадки;

Херсонська область — 702 випадки;

Хмельницька область — 4 133 випадки;

Чернівецька область — 12 493 випадки;

Черкаська область — 2 739 випадків;

Чернігівська область — 2 922 випадки.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 16 вересня 2020 року до Центру надійшло 3036 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 226 294 повідомлення про підозру на COVID-19.

МОЗ закликає: при перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю.

Згідно з постановою Кабміну від 22.07.2020 № 641 в Україні, залежно від епідемічної ситуації в регіоні чи окремих його частинах, визначають «зелений», «жовтий», «помаранчевий» або «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

МОЗ України