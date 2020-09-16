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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (16.09.20)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 16 вересня в Україні зафіксовано 2 958 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Наразі в Україні 86 996 активних хворих.

Загалом в Україні 162 660 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 3 340 летальні, 72 324 пацієнти одужало. Проведено 1 925 482 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 1 514 пацієнтів.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  •    Вінницька область — 4 976 випадків;
  •    Волинська область — 6 504 випадки;
  •    Дніпропетровська область — 3 539 випадків;
  •    Донецька область — 2 180 випадків;
  •    Житомирська область — 4 543 випадки;
  •    Закарпатська область — 8 829 випадків;
  •    Запорізька область — 2 591 випадок;
  •    Івано-Франківська область — 11 677 випадків;
  •    Кіровоградська область — 934 випадки;
  •    м. Київ — 18 070 випадків;
  •    Київська область — 7 207 випадків;
  •    Львівська область — 17 430 випадків;
  •    Луганська область — 653 випадки;
  •    Миколаївська область — 2 171 випадок;
  •    Одеська область — 10 277 випадків;
  •    Полтавська область — 1 307 випадків;
  •    Рівненська область — 10 707 випадків;
  •    Сумська область — 2 640 випадків;
  •    Тернопільська область — 10 004 випадки;
  •    Харківська область — 13 432 випадки;
  •    Херсонська область — 702 випадки;
  •    Хмельницька область — 4 133 випадки;
  •    Чернівецька область — 12 493 випадки;
  •    Черкаська область — 2 739 випадків;
  •    Чернігівська область — 2 922 випадки.


Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 16 вересня 2020 року до Центру надійшло 3036 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 226 294 повідомлення про підозру на COVID-19.

МОЗ закликає: при перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю. 

Згідно з постановою Кабміну від 22.07.2020 № 641 в Україні, залежно від епідемічної ситуації в регіоні чи окремих його частинах, визначають «зелений», «жовтий», «помаранчевий» або «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

МОЗ України

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