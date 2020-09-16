За ініціативою МОЗ Уряд розгляне питання створення українського центру трансплант-координації

Найближчим часом Уряд розгляне питання створення в Україні центру трансплант-координації. Таку ініціативу висунуло Міністерство охорони здоров'я під час засідання медичної ради 15 вересня.

Крім цього, було обговорено “дорожню карту” розвитку системи трансплантації в Україні, а також питання збільшення кількості національних донорів кісткового мозку в Україні.

“Зараз у БФ “Всеукраїнський реєстр донорів кісткового мозку” є 4 тисячі заявок від донорів. Дуже сподіваємося, що найближчим часом ми досягнемо показника 8-10 тисяч типувань, що дозволить нам говорити про перші неродинні трансплантації кісткового мозку, які будуть здійснені від українського донора”, - зазначив Міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Наразі МОЗ здійснює конкретні кроки щодо розвитку трансплантації не лише органів, але й кісткового мозку. Активно до цього процесу долучилися Київський обласний онкологічний диспансер, Київський міський центр трансплантації кісткового мозку та “Інститут патології крові та трансфузійної медицини” НАМН України. До кінця року учасниками пілотного проекту буде проведено 84 аутологічних трансплантацій кісткового мозку, а також 4 алогенних. В 2021 році заплановано провести 250-300 таких операцій.

Міністерство охорони здоров'я також веде перемовини про впровадження програм стажування українських фахівців за кордоном, обговорюється з НСЗУ можливість запровадження пакету супроводу пацієнтів після трансплантації.

МОЗ України