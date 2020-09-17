Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (17.09.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 17 вересня в Україні зафіксовано 3 584 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Кількість активних хворих становить 88931.
Загалом в Україні 166 244 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, із них 3 400 летальних, 73 913 пацієнтів одужало. Проведено 1 955 211 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 1 589 пацієнтів.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 5 039 випадків;
- Волинська область — 6 593 випадки;
- Дніпропетровська область — 3 653 випадки;
- Донецька область — 2 272 випадки;
- Житомирська область — 4 656 випадків;
- Закарпатська область — 8 931 випадок;
- Запорізька область — 2 673 випадки;
- Івано-Франківська область — 11 856 випадків;
- Кіровоградська область — 951 випадок;
- м. Київ — 18 449 випадків;
- Київська область — 7 342 випадки;
- Львівська область — 17 664 випадки;
- Луганська область — 689 випадків;
- Миколаївська область — 2 252 випадки;
- Одеська область — 10 602 випадки;
- Полтавська область — 1 363 випадки;
- Рівненська область — 10 797 випадків;
- Сумська область — 2 724 випадки;
- Тернопільська область — 10 394 випадки;
- Харківська область — 13 915 випадків;
- Херсонська область — 737 випадків;
- Хмельницька область — 4 198 випадків;
- Чернівецька область — 12 640 випадків;
- Черкаська область — 2 820 випадків;
- Чернігівська область — 3 034 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 17 вересня 2020 року до Центру надійшло 3 767 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 230 061 повідомлення про підозру на COVID-19.
МОЗ закликає: при перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю.
Згідно з постановою Кабміну від 22.07.2020 № 641 в Україні, залежно від епідемічної ситуації в регіоні чи окремих його частинах, визначають «зелений», «жовтий», «помаранчевий» або «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.
МОЗ України