Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (17.09.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 17 вересня в Україні зафіксовано 3 584 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Кількість активних хворих становить 88931.

Загалом в Україні 166 244 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, із них 3 400 летальних, 73 913 пацієнтів одужало. Проведено 1 955 211 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 1 589 пацієнтів.



Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 5 039 випадків;

Волинська область — 6 593 випадки;

Дніпропетровська область — 3 653 випадки;

Донецька область — 2 272 випадки;

Житомирська область — 4 656 випадків;

Закарпатська область — 8 931 випадок;

Запорізька область — 2 673 випадки;

Івано-Франківська область — 11 856 випадків;

Кіровоградська область — 951 випадок;

м. Київ — 18 449 випадків;

Київська область — 7 342 випадки;

Львівська область — 17 664 випадки;

Луганська область — 689 випадків;

Миколаївська область — 2 252 випадки;

Одеська область — 10 602 випадки;

Полтавська область — 1 363 випадки;

Рівненська область — 10 797 випадків;

Сумська область — 2 724 випадки;

Тернопільська область — 10 394 випадки;

Харківська область — 13 915 випадків;

Херсонська область — 737 випадків;

Хмельницька область — 4 198 випадків;

Чернівецька область — 12 640 випадків;

Черкаська область — 2 820 випадків;

Чернігівська область — 3 034 випадки.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 17 вересня 2020 року до Центру надійшло 3 767 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 230 061 повідомлення про підозру на COVID-19.

МОЗ закликає: при перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю.

Згідно з постановою Кабміну від 22.07.2020 № 641 в Україні, залежно від епідемічної ситуації в регіоні чи окремих його частинах, визначають «зелений», «жовтий», «помаранчевий» або «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

МОЗ України