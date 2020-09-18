Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (18.09.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 18 вересня в Україні зафіксовано 3 228 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Кількість активних хворих становить 90 518.
Загалом в Україні 169 472 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, із них 3 468 летальних, 75 486 пацієнтів одужало. Проведего 985 802 тестування методом ПЛР. За добу одужало 1 573 пацієнти.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 5 114 випадків;
- Волинська область — 6 689 випадків;
- Дніпропетровська область — 3 765 випадків;
- Донецька область — 2 313 випадків;
- Житомирська область — 4 774 випадки;
- Закарпатська область — 9 031 випадок;
- Запорізька область — 2 748 випадків;
- Івано-Франківська область — 12 031 випадок;
- Кіровоградська область — 967 випадків;
- м. Київ — 18 740 випадків;
- Київська область — 7 476 випадків;
- Львівська область — 17 869 випадків;
- Луганська область — 706 випадків;
- Миколаївська область — 2 320 випадків;
- Одеська область — 10 924 випадки;
- Полтавська область — 1 390 випадків;
- Рівненська область — 10 917 випадків;
- Сумська область — 2 807 випадків;
- Тернопільська область — 10 705 випадків;
- Харківська область — 14 264 випадки;
- Херсонська область — 766 випадків;
- Хмельницька область — 4 339 випадків;
- Чернівецька область — 12 793 випадки;
- Черкаська область — 2 891 випадок;
- Чернігівська область — 3 133 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 18 вересня 2020 року до Центру надійшло 3 603 повідомлення про підозру на COVID-19. Загалом з початку 2020 року надійшло 233 664 повідомлення про підозру на COVID-19.
МОЗ закликає: при перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю.
Згідно з постановою Кабміну від 22.07.2020 № 641 в Україні, залежно від епідемічної ситуації в регіоні чи окремих його частинах, визначають «зелений», «жовтий», «помаранчевий» або «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.
МОЗ України