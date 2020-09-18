Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (18.09.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 18 вересня в Україні зафіксовано 3 228 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Кількість активних хворих становить 90 518.

Загалом в Україні 169 472 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, із них 3 468 летальних, 75 486 пацієнтів одужало. Проведего 985 802 тестування методом ПЛР. За добу одужало 1 573 пацієнти.



Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 5 114 випадків;

Волинська область — 6 689 випадків;

Дніпропетровська область — 3 765 випадків;

Донецька область — 2 313 випадків;

Житомирська область — 4 774 випадки;

Закарпатська область — 9 031 випадок;

Запорізька область — 2 748 випадків;

Івано-Франківська область — 12 031 випадок;

Кіровоградська область — 967 випадків;

м. Київ — 18 740 випадків;

Київська область — 7 476 випадків;

Львівська область — 17 869 випадків;

Луганська область — 706 випадків;

Миколаївська область — 2 320 випадків;

Одеська область — 10 924 випадки;

Полтавська область — 1 390 випадків;

Рівненська область — 10 917 випадків;

Сумська область — 2 807 випадків;

Тернопільська область — 10 705 випадків;

Харківська область — 14 264 випадки;

Херсонська область — 766 випадків;

Хмельницька область — 4 339 випадків;

Чернівецька область — 12 793 випадки;

Черкаська область — 2 891 випадок;

Чернігівська область — 3 133 випадки.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 18 вересня 2020 року до Центру надійшло 3 603 повідомлення про підозру на COVID-19. Загалом з початку 2020 року надійшло 233 664 повідомлення про підозру на COVID-19.

МОЗ закликає: при перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю.

Згідно з постановою Кабміну від 22.07.2020 № 641 в Україні, залежно від епідемічної ситуації в регіоні чи окремих його частинах, визначають «зелений», «жовтий», «помаранчевий» або «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

МОЗ України