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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (18.09.20)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 18 вересня в Україні зафіксовано 3 228 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Кількість активних хворих становить 90 518.

Загалом в Україні 169 472 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, із них 3 468 летальних, 75 486 пацієнтів одужало. Проведего 985 802 тестування методом ПЛР. За добу одужало 1 573 пацієнти.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  •  Вінницька область — 5 114 випадків;
  •  Волинська область — 6 689 випадків;
  •  Дніпропетровська область — 3 765 випадків;
  •  Донецька область — 2 313 випадків;
  •  Житомирська область — 4 774 випадки;
  •  Закарпатська область — 9 031 випадок;
  •  Запорізька область — 2 748 випадків;
  •  Івано-Франківська область — 12 031 випадок;
  •  Кіровоградська область — 967 випадків;
  •  м. Київ — 18 740 випадків;
  •  Київська область — 7 476 випадків;
  •  Львівська область — 17 869 випадків;
  •  Луганська область — 706 випадків;
  •  Миколаївська область — 2 320 випадків;
  •  Одеська область — 10 924 випадки;
  •  Полтавська область — 1 390 випадків;
  •  Рівненська область — 10 917 випадків;
  •  Сумська область — 2 807 випадків;
  •  Тернопільська область — 10 705 випадків;
  •  Харківська область — 14 264 випадки;
  •  Херсонська область — 766 випадків;
  •  Хмельницька область — 4 339 випадків;
  •  Чернівецька область — 12 793 випадки;
  •  Черкаська область — 2 891 випадок;
  •  Чернігівська область — 3 133 випадки.


Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 18 вересня 2020 року до Центру надійшло 3 603 повідомлення про підозру на COVID-19. Загалом з початку 2020 року надійшло 233 664 повідомлення про підозру на COVID-19.

МОЗ закликає: при перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю. 

Згідно з постановою Кабміну від 22.07.2020 № 641 в Україні, залежно від епідемічної ситуації в регіоні чи окремих його частинах, визначають «зелений», «жовтий», «помаранчевий» або «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

МОЗ України

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