Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (21.09.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 21 вересня в Україні зафіксовано 2 675 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Кількість активних хворих становить 96 586.

Загалом в Україні 178 353 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, із них 3 583 летальні, 78 184 пацієнти одужали. Проведено 2 058 638 тестувань методом ПЛР. За добу одужало 672 пацієнти.



Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 5 322 випадки;

Волинська область — 6 936 випадків;

Дніпропетровська область — 4 118 випадків;

Донецька область — 2 480 випадків;

Житомирська область — 5 059 випадків;

Закарпатська область — 9 189 випадків;

Запорізька область — 2 934 випадки;

Івано-Франківська область — 12 538 випадків;

Кіровоградська область — 993 випадки;

м. Київ — 19 758 випадків;

Київська область — 7 880 випадків;

Львівська область — 18 518 випадків;

Луганська область — 759 випадків;

Миколаївська область — 2 551 випадок;

Одеська область — 11 610 випадків;

Полтавська область — 1 534 випадки;

Рівненська область — 11 242 випадки;

Сумська область — 3 117 випадків;

Тернопільська область — 11 439 випадків;

Харківська область — 15 133 випадки;

Херсонська область — 818 випадків;

Хмельницька область — 4 823 випадки;

Чернівецька область — 13 165 випадків;

Черкаська область — 3 096 випадків;

Чернігівська область — 3 341 випадок.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.