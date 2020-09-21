Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (21.09.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 21 вересня в Україні зафіксовано 2 675 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Кількість активних хворих становить 96 586.
Загалом в Україні 178 353 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, із них 3 583 летальні, 78 184 пацієнти одужали. Проведено 2 058 638 тестувань методом ПЛР. За добу одужало 672 пацієнти.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 5 322 випадки;
- Волинська область — 6 936 випадків;
- Дніпропетровська область — 4 118 випадків;
- Донецька область — 2 480 випадків;
- Житомирська область — 5 059 випадків;
- Закарпатська область — 9 189 випадків;
- Запорізька область — 2 934 випадки;
- Івано-Франківська область — 12 538 випадків;
- Кіровоградська область — 993 випадки;
- м. Київ — 19 758 випадків;
- Київська область — 7 880 випадків;
- Львівська область — 18 518 випадків;
- Луганська область — 759 випадків;
- Миколаївська область — 2 551 випадок;
- Одеська область — 11 610 випадків;
- Полтавська область — 1 534 випадки;
- Рівненська область — 11 242 випадки;
- Сумська область — 3 117 випадків;
- Тернопільська область — 11 439 випадків;
- Харківська область — 15 133 випадки;
- Херсонська область — 818 випадків;
- Хмельницька область — 4 823 випадки;
- Чернівецька область — 13 165 випадків;
- Черкаська область — 3 096 випадків;
- Чернігівська область — 3 341 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.