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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (21.09.20)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 21 вересня в Україні зафіксовано 2 675 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Кількість активних хворих становить 96 586.

Загалом в Україні 178 353 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, із них 3 583 летальні, 78 184 пацієнти одужали. Проведено 2 058 638 тестувань методом ПЛР. За добу одужало 672 пацієнти.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  •    Вінницька область — 5 322 випадки;
  •    Волинська область — 6 936 випадків;
  •    Дніпропетровська область — 4 118 випадків;
  •    Донецька область — 2 480 випадків;
  •    Житомирська область — 5 059 випадків;
  •    Закарпатська область — 9 189 випадків;
  •    Запорізька область — 2 934 випадки;
  •    Івано-Франківська область — 12 538 випадків;
  •    Кіровоградська область — 993 випадки;
  •    м. Київ — 19 758 випадків;
  •    Київська область — 7 880 випадків;
  •    Львівська область — 18 518 випадків;
  •    Луганська область — 759 випадків;
  •    Миколаївська область — 2 551 випадок;
  •    Одеська область — 11 610 випадків;
  •    Полтавська область — 1 534 випадки;
  •    Рівненська область — 11 242 випадки;
  •    Сумська область — 3 117 випадків;
  •    Тернопільська область — 11 439 випадків;
  •    Харківська область — 15 133 випадки;
  •    Херсонська область — 818 випадків;
  •    Хмельницька область — 4 823 випадки;
  •    Чернівецька область — 13 165 випадків;
  •    Черкаська область — 3 096 випадків;
  •    Чернігівська область — 3 341 випадок.


Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

 

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