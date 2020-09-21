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Максим Степанов роз'яснив алгоритм госпіталізації хворих із симптомами COVID-19

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В Україні визначений чіткий алгоритм дій при появі симптомів COVID-19. Він не передбачає особисте звернення хворих до медичних закладів.

Про це розповів Міністр охорони здоров’я Максим Степанов на щоденному брифінгу 19 вересня. 

“Якщо у вас є симптоми коронавірусної хвороби, необхідно зателефонувати сімейному лікарю. Жоден наш стандарт не передбачає, що хворий повинен самостійно їхати в поліклініку та стояти там у чергах. Більше того, фахівці не радять це робити”, - підкреслив очільник МОЗ.

Максим Степанов пояснив, що саме сімейний лікар визначає необхідність госпіталізації в ході телефонного опитування хворого.  Він також повинен направити до пацієнта мобільну бригаду для проведення ПЛР-тестування. 

Рішення щодо лікування в умовах стаціонару приймається залежно від перебігу хвороби. Хворим з легким перебігом госпіталізація не потрібна, його стан повинен моніторити сімейний лікар. У разі погіршення про це обов’язково потрібно розповісти сімейному лікарю, або зателефонувати 103.

За словами Міністра, лише 20-25% хворих на COVID-19 потребують госпіталізації. У решти - хвороба протікає у легкій формі або безсимптомно.

МОЗ України

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