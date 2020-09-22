Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 22 вересня в Україні зафіксовано 2 884 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Кількість активних хворих становить 97 694.



Загалом в Україні 181 237 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 3 642 летальні, 79 901 пацієнт одужав. Проведено 2 079 482 тестувань методом ПЛР. За добу одужало 1717 пацієнтів.



Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 5 377 випадків;

Волинська область — 7 031 випадок;

Дніпропетровська область — 4 218 випадків;

Донецька область — 2 505 випадків;

Житомирська область — 5 121 випадок;

Закарпатська область — 9 265 випадків;

Запорізька область — 3 034 випадки;

Івано-Франківська область — 12 675 випадків;

Кіровоградська область — 1 005 випадків;

м. Київ — 20 028 випадків;

Київська область — 8 020 випадків;

Львівська область — 18 793 випадки;

Луганська область — 767 випадків;

Миколаївська область — 2 572 випадки;

Одеська область — 11 843 випадки;

Полтавська область — 1 575 випадків;

Рівненська область — 11 353 випадки;

Сумська область — 3 184 випадки;

Тернопільська область — 11 732 випадки;

Харківська область — 15 505 випадків;

Херсонська область — 837 випадків;

Хмельницька область — 4 937 випадків;

Чернівецька область — 13 304 випадки;

Черкаська область — 3 145 випадків;

Чернігівська область — 3 411 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

МОЗ України