Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 22 вересня в Україні зафіксовано 2 884 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Кількість активних хворих становить 97 694.
Загалом в Україні 181 237 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 3 642 летальні, 79 901 пацієнт одужав. Проведено 2 079 482 тестувань методом ПЛР. За добу одужало 1717 пацієнтів.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 5 377 випадків;
- Волинська область — 7 031 випадок;
- Дніпропетровська область — 4 218 випадків;
- Донецька область — 2 505 випадків;
- Житомирська область — 5 121 випадок;
- Закарпатська область — 9 265 випадків;
- Запорізька область — 3 034 випадки;
- Івано-Франківська область — 12 675 випадків;
- Кіровоградська область — 1 005 випадків;
- м. Київ — 20 028 випадків;
- Київська область — 8 020 випадків;
- Львівська область — 18 793 випадки;
- Луганська область — 767 випадків;
- Миколаївська область — 2 572 випадки;
- Одеська область — 11 843 випадки;
- Полтавська область — 1 575 випадків;
- Рівненська область — 11 353 випадки;
- Сумська область — 3 184 випадки;
- Тернопільська область — 11 732 випадки;
- Харківська область — 15 505 випадків;
- Херсонська область — 837 випадків;
- Хмельницька область — 4 937 випадків;
- Чернівецька область — 13 304 випадки;
- Черкаська область — 3 145 випадків;
- Чернігівська область — 3 411 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
МОЗ України