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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 22 вересня в Україні зафіксовано 2 884 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Кількість активних хворих становить 97 694.

Загалом в Україні 181 237 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 3 642 летальні, 79 901 пацієнт одужав. Проведено 2 079 482 тестувань методом ПЛР. За добу одужало 1717 пацієнтів.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  •    Вінницька область — 5 377 випадків;
  •    Волинська область — 7 031 випадок;
  •    Дніпропетровська область — 4 218 випадків;
  •    Донецька область — 2 505 випадків;
  •    Житомирська область — 5 121 випадок;
  •    Закарпатська область — 9 265 випадків;
  •    Запорізька область — 3 034 випадки;
  •    Івано-Франківська область — 12 675 випадків;
  •    Кіровоградська область — 1 005 випадків;
  •    м. Київ — 20 028 випадків;
  •    Київська область — 8 020 випадків;
  •    Львівська область — 18 793 випадки;
  •    Луганська область — 767 випадків;
  •    Миколаївська область — 2 572 випадки;
  •    Одеська область — 11 843 випадки;
  •    Полтавська область — 1 575 випадків;
  •    Рівненська область — 11 353 випадки;
  •    Сумська область — 3 184 випадки;
  •    Тернопільська область — 11 732 випадки;
  •    Харківська область — 15 505 випадків;
  •    Херсонська область — 837 випадків;
  •    Хмельницька область — 4 937 випадків;
  •    Чернівецька область — 13 304 випадки;
  •    Черкаська область — 3 145 випадків;
  •    Чернігівська область — 3 411 випадків.


Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

МОЗ України

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