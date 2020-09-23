Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 23 вересня в Україні зафіксовано 3 497 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Кількість активних хворих становить 99 359.

Загалом в Україні 184 734 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, із них 3705 летальних, 81 670 пацієнтів одужали. Проведено 2 102 377 тестувань методом ПЛР. За добу одужало 1 769 пацієнтів.



Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 5 455 випадків;

Волинська область — 7 132 випадки;

Дніпропетровська область — 4 394 випадки;

Донецька область — 2 634 випадки;

Житомирська область — 5 191 випадок;

Закарпатська область — 9 343 випадки;

Запорізька область — 3 149 випадків;

Івано-Франківська область — 12 811 випадків;

Кіровоградська область — 1 024 випадки;

м. Київ — 20 335 випадків;

Київська область — 8 148 випадків;

Львівська область — 19 045 випадків;

Луганська область — 814 випадків;

Миколаївська область — 2 643 випадки;

Одеська область — 12 130 випадків;

Полтавська область — 1 630 випадків;

Рівненська область — 11 459 випадків;

Сумська область — 3 280 випадків;

Тернопільська область — 12 069 випадків;

Харківська область — 15 908 випадків;

Херсонська область — 868 випадків;

Хмельницька область — 5 049 випадків;

Чернівецька область — 13 448 випадків;

Черкаська область — 3 238 випадків;

Чернігівська область — 3 537 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 23 вересня 2020 року до Центру надійшло 3 819 повідомлень про підозру на COVID-19. Загалом з початку 2020 року надійшло 249 529 повідомлень про підозру на COVID-19.

МОЗ закликає: при перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю.

МОЗ України