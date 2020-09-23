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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 23 вересня в Україні зафіксовано 3 497 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Кількість активних хворих становить 99 359.

Загалом в Україні 184 734 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, із них 3705 летальних, 81 670 пацієнтів одужали. Проведено 2 102 377 тестувань методом ПЛР. За добу одужало 1 769 пацієнтів.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  •     Вінницька область — 5 455 випадків;
  •     Волинська область — 7 132 випадки;
  •     Дніпропетровська область — 4 394 випадки;
  •     Донецька область — 2 634 випадки;
  •     Житомирська область — 5 191 випадок;
  •     Закарпатська область — 9 343 випадки;
  •     Запорізька область — 3 149 випадків;
  •     Івано-Франківська область — 12 811 випадків;
  •     Кіровоградська область — 1 024 випадки;
  •     м. Київ — 20 335 випадків;
  •     Київська область — 8 148 випадків;
  •     Львівська область — 19 045 випадків;
  •     Луганська область — 814 випадків;
  •     Миколаївська область — 2 643 випадки;
  •     Одеська область — 12 130 випадків;
  •     Полтавська область — 1 630 випадків;
  •     Рівненська область — 11 459 випадків;
  •     Сумська область — 3 280 випадків;
  •     Тернопільська область — 12 069 випадків;
  •     Харківська область — 15 908 випадків;
  •     Херсонська область — 868 випадків;
  •     Хмельницька область — 5 049 випадків;
  •     Чернівецька область — 13 448 випадків;
  •     Черкаська область — 3 238 випадків;
  •     Чернігівська область — 3 537 випадків.


Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 23 вересня 2020 року до Центру надійшло 3 819 повідомлень про підозру на COVID-19. Загалом з початку 2020 року надійшло 249 529 повідомлень про підозру на COVID-19.

МОЗ закликає: при перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю. 

МОЗ України

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