Максим Степанов роз’яснив механізм роботи електронного рецепту

Міністерство охорони здоров’я при запровадженні електронного рецепту враховує всі можливі аспекти, в тому числі відсутність, наприклад, у літніх людей мобільних телефонів чи труднощі у користуванні ними.

Про це заявив Міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі програми “Ранок з Україною” на телеканалі “Україна”.

“При запровадженні електронного рецепту буде враховано все, в тому числі і те, що, наприклад, у літньої людини немає мобільного телефону. У такому випадку сімейний лікар роздруковує медичний висновок з фото електронного рецепту, який є в системі”, - пояснив очільник МОЗ.

Він також зазначив, що зараз МОЗ розробляє та планує запустити наступного року електронний рецепт на інсулін, імуносупресивні лікарські засоби та на наркотичні засоби.

“Ми будуємо систему таким чином, щоб можна було прослідкувати всі дії лікаря та анамнез пацієнта, що дуже важливо”, - додав Міністр.

Сьогодні, за його словами, ліки часто виписуються не на рецептурному бланку, а також нерідко громадяни самостійно купують їх і займаються самолікуванням, що дуже небезпечно для здоров'я.

МОЗ України