24. 09. 2020
04071 м. Київ, а/с 110
тел/факс (044) 207-12-58
тел.моб   (066) 346-08-46
home1 search contacts

Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (24.09.20)

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 24 вересня в Україні зафіксовано 3372 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Кількість активних хворих становить 100891.

Загалом в Україні 188106 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 3757 летальних, 83458 пацієнтів одужали. Проведено 2129156 тестувань методом ПЛР. За добу одужали 1788 пацієнтів.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  •   Вінницька область — 5 556 випадків;
  •   Волинська область — 7 235 випадків;
  •   Дніпропетровська область — 4 692 випадки;
  •   Донецька область — 2 767 випадків;
  •   Житомирська область — 5 262 випадки;
  •   Закарпатська область — 9 416 випадків;
  •   Запорізька область — 3 288 випадків;
  •   Івано-Франківська область — 12 952 випадки;
  •   Кіровоградська область — 1 039 випадків;
  •   м. Київ — 20 665 випадків;
  •   Київська область — 8 286 випадків;
  •   Львівська область — 19 250 випадків;
  •   Луганська область — 841 випадок;
  •   Миколаївська область — 2 717 випадків;
  •   Одеська область — 12 309 випадків;
  •   Полтавська область — 1 677 випадків;
  •   Рівненська область — 11 621 випадок;
  •   Сумська область — 3 352 випадки;
  •   Тернопільська область — 12 334 випадки;
  •   Харківська область — 16 193 випадки;
  •   Херсонська область — 905 випадків;
  •   Хмельницька область — 5 185 випадків;
  •   Чернівецька область — 13 562 випадки;
  •   Черкаська область — 3 355 випадків;
  •   Чернігівська область — 3 647 випадків.


Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 24 вересня 2020 року до Центру надійшло 3648 повідомлень про підозру на COVID-19. Загалом з початку 2020 року надійшло 253177 повідомлень про підозру на COVID-19.

МОЗ України

Back to Top

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< вересня 2020 >
П В С Ч П С Н
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        