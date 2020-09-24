Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (24.09.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 24 вересня в Україні зафіксовано 3372 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Кількість активних хворих становить 100891.
Загалом в Україні 188106 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 3757 летальних, 83458 пацієнтів одужали. Проведено 2129156 тестувань методом ПЛР. За добу одужали 1788 пацієнтів.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 5 556 випадків;
- Волинська область — 7 235 випадків;
- Дніпропетровська область — 4 692 випадки;
- Донецька область — 2 767 випадків;
- Житомирська область — 5 262 випадки;
- Закарпатська область — 9 416 випадків;
- Запорізька область — 3 288 випадків;
- Івано-Франківська область — 12 952 випадки;
- Кіровоградська область — 1 039 випадків;
- м. Київ — 20 665 випадків;
- Київська область — 8 286 випадків;
- Львівська область — 19 250 випадків;
- Луганська область — 841 випадок;
- Миколаївська область — 2 717 випадків;
- Одеська область — 12 309 випадків;
- Полтавська область — 1 677 випадків;
- Рівненська область — 11 621 випадок;
- Сумська область — 3 352 випадки;
- Тернопільська область — 12 334 випадки;
- Харківська область — 16 193 випадки;
- Херсонська область — 905 випадків;
- Хмельницька область — 5 185 випадків;
- Чернівецька область — 13 562 випадки;
- Черкаська область — 3 355 випадків;
- Чернігівська область — 3 647 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 24 вересня 2020 року до Центру надійшло 3648 повідомлень про підозру на COVID-19. Загалом з початку 2020 року надійшло 253177 повідомлень про підозру на COVID-19.
МОЗ України