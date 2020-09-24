Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (24.09.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 24 вересня в Україні зафіксовано 3372 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Кількість активних хворих становить 100891.

Загалом в Україні 188106 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 3757 летальних, 83458 пацієнтів одужали. Проведено 2129156 тестувань методом ПЛР. За добу одужали 1788 пацієнтів.



Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 5 556 випадків;

Волинська область — 7 235 випадків;

Дніпропетровська область — 4 692 випадки;

Донецька область — 2 767 випадків;

Житомирська область — 5 262 випадки;

Закарпатська область — 9 416 випадків;

Запорізька область — 3 288 випадків;

Івано-Франківська область — 12 952 випадки;

Кіровоградська область — 1 039 випадків;

м. Київ — 20 665 випадків;

Київська область — 8 286 випадків;

Львівська область — 19 250 випадків;

Луганська область — 841 випадок;

Миколаївська область — 2 717 випадків;

Одеська область — 12 309 випадків;

Полтавська область — 1 677 випадків;

Рівненська область — 11 621 випадок;

Сумська область — 3 352 випадки;

Тернопільська область — 12 334 випадки;

Харківська область — 16 193 випадки;

Херсонська область — 905 випадків;

Хмельницька область — 5 185 випадків;

Чернівецька область — 13 562 випадки;

Черкаська область — 3 355 випадків;

Чернігівська область — 3 647 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 24 вересня 2020 року до Центру надійшло 3648 повідомлень про підозру на COVID-19. Загалом з початку 2020 року надійшло 253177 повідомлень про підозру на COVID-19.

МОЗ України