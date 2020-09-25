Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 25 вересня в Україні зафіксовано 3 565 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Кількість активних хворих становить 102 711.

Загалом в Україні 191 671 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, із них 3 827 летальних, 85 133 пацієнти одужали. Проведено 2 156 653 тестування методом ПЛР. За добу одужало 1 675 пацієнтів.



Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 5 653 випадки;

Волинська область — 7 362 випадки;

Дніпропетровська область — 4 917 випадків;

Донецька область — 2 851 випадок;

Житомирська область — 5 403 випадки;

Закарпатська область — 9 490 випадків;

Запорізька область — 3 428 випадків;

Івано-Франківська область — 13 080 випадків;

Кіровоградська область — 1 052 випадки;

м. Київ — 21 045 випадків;

Київська область — 8 430 випадків;

Львівська область — 19 465 випадків;

Луганська область — 894 випадки;

Миколаївська область — 2 782 випадки;

Одеська область — 12 470 випадків;

Полтавська область — 1 752 випадки;

Рівненська область — 11 774 випадки;

Сумська область — 3 474 випадки;

Тернопільська область — 12 579 випадків;

Харківська область — 16 490 випадків;

Херсонська область — 954 випадки;

Хмельницька область — 5 361 випадок;

Чернівецька область — 13 736 випадків;

Черкаська область — 3 459 випадків;

Чернігівська область — 3 770 випадків.

МОЗ України