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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 25 вересня в Україні зафіксовано 3 565 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Кількість активних хворих становить 102 711.

Загалом в Україні 191 671 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, із них 3 827 летальних, 85 133 пацієнти одужали. Проведено 2 156 653 тестування методом ПЛР. За добу одужало 1 675 пацієнтів.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  •  Вінницька область — 5 653 випадки;
  •  Волинська область — 7 362 випадки;
  •  Дніпропетровська область — 4 917 випадків;
  •  Донецька область — 2 851 випадок;
  •  Житомирська область — 5 403 випадки;
  •  Закарпатська область — 9 490 випадків;
  •  Запорізька область — 3 428 випадків;
  •  Івано-Франківська область — 13 080 випадків;
  •  Кіровоградська область — 1 052 випадки;
  •  м. Київ — 21 045 випадків;
  •  Київська область — 8 430 випадків;
  •  Львівська область — 19 465 випадків;
  •  Луганська область — 894 випадки;
  •  Миколаївська область — 2 782 випадки;
  •  Одеська область — 12 470 випадків;
  •  Полтавська область — 1 752 випадки;
  •  Рівненська область — 11 774 випадки;
  •  Сумська область — 3 474 випадки;
  •  Тернопільська область — 12 579 випадків;
  •  Харківська область — 16 490 випадків;
  •  Херсонська область — 954 випадки;
  •  Хмельницька область — 5 361 випадок;
  •  Чернівецька область — 13 736 випадків;
  •  Черкаська область — 3 459 випадків;
  •  Чернігівська область — 3 770 випадків.

МОЗ України

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