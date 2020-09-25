МОЗ закладає у бюджет-2021 підвищення зарплат лікарям та зменшення витрат при лікуванні туберкульозу

Міністерство охорони здоров'я ініціює збільшення у 2021 році базової ставки за лікування хворих на туберкульоз до 63 535 грн на рік на людину, тоді як цього року вона встановлена на рівні 20 663 грн. Відповідні пропозиції були подані до проєкту бюджету на 2021 рік.

МОЗ планує встановити з наступного року базову ставку за супровід сімейними лікарями хворих на туберкульоз у розмірі 1 080 грн в місяць за одного пацієнта. Про це під час щоденного брифінгу повідомив Міністр охорони здоров’я Максим Степанов.



«Ми заклали тариф для сімейних лікарів за супровід одного хворого на туберкульоз у розмірі 1 080 грн на місяць. Йдеться про сімейних лікарів, які амбулаторно супроводжуватимуть пацієнта в тісній взаємодії з фтизіатрами та пульмонологами, що допомагають йому у стаціонарі», — наголосив очільник МОЗ Максим Степанов.



Міністр також підкреслив, що у МОЗ є чіткий план щодо зменшення захворюваності на туберкульоз в Україні, який містить як діагностику, так і лікування.

Прогнозована кількість осіб, які пройдуть відповідне лікування у наступному році, становить близько 44 тисяч пацієнтів.

МОЗ України