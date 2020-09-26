Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (26.09.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 26 вересня в Україні зафіксовано 3 833 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Кількість активних хворих становить 104 728.

Загалом в Україні 195 504 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, із них 3 903 летальні, 86 873 пацієнти одужали. Проведено 2 189 926 тестувань методом ПЛР. За добу одужало 1 740 пацієнтів.



Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 5 784 випадки;

Волинська об-ласть — 7 500 випадків;

Дніпропетровська область — 5 118 випадків;

Донецька область — 2 964 випадки;

Житомирська область — 5 531 випадок;

Закарпатська область — 9 580 випад-ків;

Запорізька область — 3 568 випадків;

Івано-Франківська область — 13 212 випадків;

Кіровоградська область — 1 069 випадків;

м. Київ — 21 492 випадки;

Київська область — 8 571 випадок;

Львівська область — 19 636 випадків;

Луганська область — 938 випадків;

Миколаївська область — 2 875 випадків;

Одеська область — 12 734 випадки;

Полтавська область — 1 844 випадки;

Рівненська область — 11 928 випадків;

Сумська область — 3 549 випадків;

Тернопільська область — 12 863 випадки;

Харківська область — 16 870 випадків;

Херсонська об-ласть — 1000 випадків;

Хмельницька область — 5 531 випадок;

Чернівецька область — 13 902 випадки;

Черкаська область — 3 570 випадків;

Чернігівська область — 3 875 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

МОЗ України