Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (26.09.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 26 вересня в Україні зафіксовано 3 833 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Кількість активних хворих становить 104 728.
Загалом в Україні 195 504 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, із них 3 903 летальні, 86 873 пацієнти одужали. Проведено 2 189 926 тестувань методом ПЛР. За добу одужало 1 740 пацієнтів.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 5 784 випадки;
- Волинська об-ласть — 7 500 випадків;
- Дніпропетровська область — 5 118 випадків;
- Донецька область — 2 964 випадки;
- Житомирська область — 5 531 випадок;
- Закарпатська область — 9 580 випад-ків;
- Запорізька область — 3 568 випадків;
- Івано-Франківська область — 13 212 випадків;
- Кіровоградська область — 1 069 випадків;
- м. Київ — 21 492 випадки;
- Київська область — 8 571 випадок;
- Львівська область — 19 636 випадків;
- Луганська область — 938 випадків;
- Миколаївська область — 2 875 випадків;
- Одеська область — 12 734 випадки;
- Полтавська область — 1 844 випадки;
- Рівненська область — 11 928 випадків;
- Сумська область — 3 549 випадків;
- Тернопільська область — 12 863 випадки;
- Харківська область — 16 870 випадків;
- Херсонська об-ласть — 1000 випадків;
- Хмельницька область — 5 531 випадок;
- Чернівецька область — 13 902 випадки;
- Черкаська область — 3 570 випадків;
- Чернігівська область — 3 875 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
МОЗ України