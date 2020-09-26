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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (26.09.20)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 26 вересня в Україні зафіксовано 3 833 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Кількість активних хворих становить 104 728.

Загалом в Україні 195 504 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, із них 3 903 летальні, 86 873 пацієнти одужали. Проведено 2 189 926 тестувань методом ПЛР. За добу одужало 1 740 пацієнтів.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 5 784 випадки;
  • Волинська об-ласть — 7 500 випадків;
  • Дніпропетровська область — 5 118 випадків;
  • Донецька область — 2 964 випадки;
  • Житомирська область — 5 531 випадок;
  • Закарпатська область — 9 580 випад-ків;
  • Запорізька область — 3 568 випадків;
  • Івано-Франківська область — 13 212 випадків;
  • Кіровоградська область — 1 069 випадків;
  • м. Київ — 21 492 випадки;
  • Київська область — 8 571 випадок;
  • Львівська область — 19 636 випадків;
  • Луганська область — 938 випадків;
  • Миколаївська область — 2 875 випадків;
  • Одеська область — 12 734 випадки;
  • Полтавська область — 1 844 випадки;
  • Рівненська область — 11 928 випадків;
  • Сумська область — 3 549 випадків;
  • Тернопільська область — 12 863 випадки;
  • Харківська область — 16 870 випадків;
  • Херсонська об-ласть — 1000 випадків;
  • Хмельницька область — 5 531 випадок;
  • Чернівецька область — 13 902 випадки;
  • Черкаська область — 3 570 випадків;
  • Чернігівська область — 3 875 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

МОЗ України

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