Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (27.09.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 27 вересня в Україні зафіксовано 3 130 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Кількість активних хворих становить 106 793.
Загалом в Україні 198 634 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, із них 3 959 летальних, 87 882 пацієнти одужало. Проведено 2 209 975 тестувань методом ПЛР. За добу одужало 1 009 пацієнтів.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 5 900 випадків;
- Волинська область — 7 632 випадки;
- Дніпропетровська область — 5 285 випадків;
- Донецька область — 3 016 випадків;
- Житомирська область — 5 656 випадків;
- Закарпатська область — 9 632 випадки;
- Запорізька область — 3 663 випадки;
- Івано-Франківська область — 13 335 випадків;
- Кіровоградська область — 1 074 випадки;
- м. Київ — 21 815 випадків;
- Київська область — 8 714 випадків;
- Львівська область — 19 784 випадки;
- Луганська область — 974 випадки;
- Миколаївська область — 2 980 випадків;
- Одеська область — 12 876 випадків;
- Полтавська область — 1 910 випадків;
- Рівненська область — 12 032 випадки;
- Сумська область — 3 672 випадки;
- Тернопільська область — 12 986 випадків;
- Харківська область — 17 364 випадки;
- Херсонська область — 1 049 випадків;
- Хмельницька область — 5 622 випадки;
- Чернівецька область — 14 009 випадків;
- Черкаська область — 3 694 випадки;
- Чернігівська область — 3 960 випадків.
МОЗ України