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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (27.09.20)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 27 вересня в Україні зафіксовано 3 130 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Кількість активних хворих становить 106 793.

Загалом в Україні 198 634 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, із них 3 959 летальних, 87 882 пацієнти одужало. Проведено 2 209 975 тестувань методом ПЛР. За добу одужало 1 009 пацієнтів.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  •  Вінницька область — 5 900 випадків;
  •  Волинська область — 7 632 випадки;
  •  Дніпропетровська область — 5 285 випадків;
  •  Донецька область — 3 016 випадків;
  •  Житомирська область — 5 656 випадків;
  •  Закарпатська область — 9 632 випадки;
  •  Запорізька область — 3 663 випадки;
  •  Івано-Франківська область — 13 335 випадків;
  •  Кіровоградська область — 1 074 випадки;
  •  м. Київ — 21 815 випадків;
  •  Київська область — 8 714 випадків;
  •  Львівська область — 19 784 випадки;
  •  Луганська область — 974 випадки;
  •  Миколаївська область — 2 980 випадків;
  •  Одеська область — 12 876 випадків;
  •  Полтавська область — 1 910 випадків;
  •  Рівненська область — 12 032 випадки;
  •  Сумська область — 3 672 випадки;
  •  Тернопільська область — 12 986 випадків;
  •  Харківська область — 17 364 випадки;
  •  Херсонська область — 1 049 випадків;
  •  Хмельницька область — 5 622 випадки;
  •  Чернівецька область — 14 009 випадків;
  •  Черкаська область — 3 694 випадки;
  •  Чернігівська область — 3 960 випадків.

МОЗ України

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