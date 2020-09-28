Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (27.09.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 27 вересня в Україні зафіксовано 3 130 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Кількість активних хворих становить 106 793.

Загалом в Україні 198 634 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, із них 3 959 летальних, 87 882 пацієнти одужало. Проведено 2 209 975 тестувань методом ПЛР. За добу одужало 1 009 пацієнтів.



Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 5 900 випадків;

Волинська область — 7 632 випадки;

Дніпропетровська область — 5 285 випадків;

Донецька область — 3 016 випадків;

Житомирська область — 5 656 випадків;

Закарпатська область — 9 632 випадки;

Запорізька область — 3 663 випадки;

Івано-Франківська область — 13 335 випадків;

Кіровоградська область — 1 074 випадки;

м. Київ — 21 815 випадків;

Київська область — 8 714 випадків;

Львівська область — 19 784 випадки;

Луганська область — 974 випадки;

Миколаївська область — 2 980 випадків;

Одеська область — 12 876 випадків;

Полтавська область — 1 910 випадків;

Рівненська область — 12 032 випадки;

Сумська область — 3 672 випадки;

Тернопільська область — 12 986 випадків;

Харківська область — 17 364 випадки;

Херсонська область — 1 049 випадків;

Хмельницька область — 5 622 випадки;

Чернівецька область — 14 009 випадків;

Черкаська область — 3 694 випадки;

Чернігівська область — 3 960 випадків.

МОЗ України