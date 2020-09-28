28. 09. 2020
04071 м. Київ, а/с 110
тел/факс (044) 207-12-58
тел.моб   (066) 346-08-46
home1 search contacts

Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (28.09.20)

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 28 вересня в Україні зафіксовано 2 671 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Кількість активних хворих становить 108 856.

Загалом в Україні 201 305 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 3 996 летальних, 88 453 пацієнти одужало.Проведено 2 226 508 тестувань методом ПЛР. За добу одужав 571 пацієнт.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  •  Вінницька область — 5 974 випадки;
  • Волинська область — 7 775 випадків;
  •  Дніпропетровська область — 5 351 випадок;
  • Донецька область — 3 046 випадків;
  •  Житомирська область — 5 779 випадків;
  • Закарпатська область — 9 654 випадки;
  • Запорізька область — 3 773 випадки;
  •  Івано-Франківська область — 13 445 випадків;
  • Кіровоградська область — 1 077 випадків;
  • м. Київ — 22 143 випадки;
  • Київська область — 8 854 випадки;
  •  Львівська область — 19 916 випадків;
  • Луганська область — 979 випадків;
  • Миколаївська область — 3 011 випадків;
  • Одеська область — 13 079 випадків;
  • Полтавська область — 1 972 випадки;
  • Рівненська область  — 12 145 випадків;
  • Сумська область — 3 813 випадків;
  • Тернопільська область — 13 139 випадків;
  • Харківська область — 17 703 випадки;
  •  Херсонська область — 1 062 випадки;
  •  Хмельницька область — 5 747 випадків;
  • Чернівецька область — 14 113 випадків;
  • Черкаська область — 3 759 випадків;
  • Чернігівська область — 3 996 випадків.

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 28 вересня в Україні зафіксовано 2 671 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Кількість активних хворих становить 108 856.

Загалом в Україні 201 305 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 3 996 летальних, 88 453 пацієнти одужало.Проведено 2 226 508 тестувань методом ПЛР. За добу одужав 571 пацієнт.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  •  Вінницька область — 5 974 випадки;
  • Волинська область — 7 775 випадків;
  •  Дніпропетровська область — 5 351 випадок;
  • Донецька область — 3 046 випадків;
  •  Житомирська область — 5 779 випадків;
  • Закарпатська область — 9 654 випадки;
  • Запорізька область — 3 773 випадки;
  •  Івано-Франківська область — 13 445 випадків;
  • Кіровоградська область — 1 077 випадків;
  • м. Київ — 22 143 випадки;
  • Київська область — 8 854 випадки;
  •  Львівська область — 19 916 випадків;
  • Луганська область — 979 випадків;
  • Миколаївська область — 3 011 випадків;
  • Одеська область — 13 079 випадків;
  • Полтавська область — 1 972 випадки;
  • Рівненська область  — 12 145 випадків;
  • Сумська область — 3 813 випадків;
  • Тернопільська область — 13 139 випадків;
  • Харківська область — 17 703 випадки;
  •  Херсонська область — 1 062 випадки;
  •  Хмельницька область — 5 747 випадків;
  • Чернівецька область — 14 113 випадків;
  • Черкаська область — 3 759 випадків;
  • Чернігівська область — 3 996 випадків.

МОЗ України

Back to Top
Older news items:

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< вересня 2020 >
П В С Ч П С Н
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        