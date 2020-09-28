Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (28.09.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 28 вересня в Україні зафіксовано 2 671 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Кількість активних хворих становить 108 856.

Загалом в Україні 201 305 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 3 996 летальних, 88 453 пацієнти одужало.Проведено 2 226 508 тестувань методом ПЛР. За добу одужав 571 пацієнт.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 5 974 випадки;

Волинська область — 7 775 випадків;

Дніпропетровська область — 5 351 випадок;

Донецька область — 3 046 випадків;

Житомирська область — 5 779 випадків;

Закарпатська область — 9 654 випадки;

Запорізька область — 3 773 випадки;

Івано-Франківська область — 13 445 випадків;

Кіровоградська область — 1 077 випадків;

м. Київ — 22 143 випадки;

Київська область — 8 854 випадки;

Львівська область — 19 916 випадків;

Луганська область — 979 випадків;

Миколаївська область — 3 011 випадків;

Одеська область — 13 079 випадків;

Полтавська область — 1 972 випадки;

Рівненська область — 12 145 випадків;

Сумська область — 3 813 випадків;

Тернопільська область — 13 139 випадків;

Харківська область — 17 703 випадки;

Херсонська область — 1 062 випадки;

Хмельницька область — 5 747 випадків;

Чернівецька область — 14 113 випадків;

Черкаська область — 3 759 випадків;

Чернігівська область — 3 996 випадків.

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 28 вересня в Україні зафіксовано 2 671 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Кількість активних хворих становить 108 856.

Загалом в Україні 201 305 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 3 996 летальних, 88 453 пацієнти одужало.Проведено 2 226 508 тестувань методом ПЛР. За добу одужав 571 пацієнт.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 5 974 випадки;

Волинська область — 7 775 випадків;

Дніпропетровська область — 5 351 випадок;

Донецька область — 3 046 випадків;

Житомирська область — 5 779 випадків;

Закарпатська область — 9 654 випадки;

Запорізька область — 3 773 випадки;

Івано-Франківська область — 13 445 випадків;

Кіровоградська область — 1 077 випадків;

м. Київ — 22 143 випадки;

Київська область — 8 854 випадки;

Львівська область — 19 916 випадків;

Луганська область — 979 випадків;

Миколаївська область — 3 011 випадків;

Одеська область — 13 079 випадків;

Полтавська область — 1 972 випадки;

Рівненська область — 12 145 випадків;

Сумська область — 3 813 випадків;

Тернопільська область — 13 139 випадків;

Харківська область — 17 703 випадки;

Херсонська область — 1 062 випадки;

Хмельницька область — 5 747 випадків;

Чернівецька область — 14 113 випадків;

Черкаська область — 3 759 випадків;

Чернігівська область — 3 996 випадків.

МОЗ України