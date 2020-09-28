Максим Степанов: МОЗ закладає у бюджетному запиті збільшення тарифу на лікування гострого мозкового інсульту

У бюджетному запиті МОЗ заклало підвищення базової ставки на лікування гострого мозкового інсульту. Вона становитиме 28 109,54 грн, до яких застосовуватимуться коригувальні коефіцієнти залежно від методу лікування пацієнта. Тариф з урахуванням коригувальних коефіцієнтів становитиме 22 234,65 грн, 64 764,38 грн та до 118 622,26 грн. Про це на щоденному брифінгу повідомив Міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

“Коли ми розраховували цей тариф, то закладали реальну вартість лікарських засобів, медичних виробів, які використовуються при лікуванні пацієнта, та справедливу заробітну плату медичних працівників. Наш новий підхід до тарифікації спрямований на якість надання медичної допомоги”, - наголосив очільник МОЗ.

Зазначимо, прогнозна кількість осіб з гострим мозковим інсультом, лікування яких буде оплачено у 2021 році за програмою медичних гарантій, становитиме 134 482 осіб. Зростання кількості осіб зумовлено покращенням маршрутизації пацієнтів.

Нагадаємо, раніше Максим Степанов зазначив, що МОЗ подало бюджетний запит, в якому суттєво збільшило витрати на медичну допомогу при гострому інфаркті міокарда. Базовий тариф на лікування цієї хвороби становитиме 37 тисяч гривень.

МОЗ України