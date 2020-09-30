Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (29.09.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 29 вересня в Україні зафіксовано 3 627 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Загалом в Україні 204 932 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, із них 4 065 летальних, 90 250 пацієнтів одужало. Проведено 2 250 676 тестувань методом ПЛР. За добу одужало 1 797 пацієнтів.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 6 062 випадки;
- Волинська область — 7 911 випадків;
- Дніпропетровська область — 5551 випадок;
- Донецька область — 3 132 випадки;
- Житомирська область — 5 826 випадків;
- Закарпатська область — 9 735 випадків;
- Запорізька область — 3 895 випадків;
- Івано-Франківська область — 13 577 випадків;
- Кіровоградська область — 1 090 випадків;
- м. Київ — 22 559 випадків;
- Київська область — 8 996 випадків;
- Львівська область — 20 085 випадків;
- Луганська область — 1000 випадків;
- Миколаївська область — 3 074 випадки;
- Одеська область — 13 350 випадків;
- Полтавська область — 2 107 випадків;
- Рівненська область — 12 302 випадки;
- Сумська область — 4 008 випадків;
- Тернопільська область — 13 303 випадки;
- Харківська область — 18 129 випадків;
- Херсонська область — 1 084 випадки;
- Хмельницька область — 5 896 випадків;
- Чернівецька область — 14 280 випадків;
- Черкаська область — 3 881 випадок;
- Чернігівська область — 4 099 випадків.
МОЗ України