Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 30 вересня в Україні зафіксовано 4 027 ​нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Кількість активних хворих становить 112 470 осіб.

Загалом в Україні 208 959 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 4129 летальних, 92 360 пацієнтів одужало. Проведено

2 278 248 тестувань методом ПЛР. За добу одужало 2 110 пацієнтів.



Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область — 6 194 випадки;

Волинська область — 8 059 випадків;

Дніпропетровська область — 5 822 випадки;

Донецька область — 3 477 випадків;

Житомирська область — 5 923 випадки;

Закарпатська область — 9 819 випадків;

Запорізька область — 3 995 випадків;

Івано-Франківська область — 13 700 випадків;

Кіровоградська область — 1 108 випадків;

м. Київ — 22 778 випадків;

Київська область — 9 139 випадків;

Львівська область — 20 350 випадків;

Луганська область — 1 049 випадків;

Миколаївська область — 3 163 випадки;

Одеська область — 13 529 випадків;

Полтавська область — 2 231 випадок;

Рівненська область — 12 411 випадків;

Сумська область — 4 223 випадки;

Тернопільська область — 13 514 випадків;

Харківська область — 18 678 випадків;

Херсонська область — 1 134 випадки;

Хмельницька область — 6 068 випадків;

Чернівецька область — 14 446 випадків;

Черкаська область — 4 022 випадки;

Чернігівська область — 4 127 випадків.

МОЗ України