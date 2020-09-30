Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 30 вересня в Україні зафіксовано 4 027 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Кількість активних хворих становить 112 470 осіб.
Загалом в Україні 208 959 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 4129 летальних, 92 360 пацієнтів одужало. Проведено
2 278 248 тестувань методом ПЛР. За добу одужало 2 110 пацієнтів.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 6 194 випадки;
- Волинська область — 8 059 випадків;
- Дніпропетровська область — 5 822 випадки;
- Донецька область — 3 477 випадків;
- Житомирська область — 5 923 випадки;
- Закарпатська область — 9 819 випадків;
- Запорізька область — 3 995 випадків;
- Івано-Франківська область — 13 700 випадків;
- Кіровоградська область — 1 108 випадків;
- м. Київ — 22 778 випадків;
- Київська область — 9 139 випадків;
- Львівська область — 20 350 випадків;
- Луганська область — 1 049 випадків;
- Миколаївська область — 3 163 випадки;
- Одеська область — 13 529 випадків;
- Полтавська область — 2 231 випадок;
- Рівненська область — 12 411 випадків;
- Сумська область — 4 223 випадки;
- Тернопільська область — 13 514 випадків;
- Харківська область — 18 678 випадків;
- Херсонська область — 1 134 випадки;
- Хмельницька область — 6 068 випадків;
- Чернівецька область — 14 446 випадків;
- Черкаська область — 4 022 випадки;
- Чернігівська область — 4 127 випадків.
МОЗ України