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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (30.09.20)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 30 вересня в Україні зафіксовано 4 027 ​нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Кількість активних хворих становить 112 470 осіб.

Загалом в Україні 208 959 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 4129 летальних, 92 360 пацієнтів одужало. Проведено
2 278 248 тестувань методом ПЛР. За добу одужало 2 110 пацієнтів.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  •   Вінницька область — 6 194 випадки;
  •   Волинська область — 8 059 випадків;
  •   Дніпропетровська область — 5 822 випадки;
  •   Донецька область — 3 477 випадків;
  •   Житомирська область — 5 923 випадки;
  •   Закарпатська область — 9 819 випадків;
  •   Запорізька область — 3 995 випадків;
  •   Івано-Франківська область — 13 700 випадків;
  •   Кіровоградська область — 1 108 випадків;
  •   м. Київ — 22 778 випадків;
  •   Київська область — 9 139 випадків;
  •   Львівська область — 20 350 випадків;
  •   Луганська область — 1 049 випадків;
  •   Миколаївська область — 3 163 випадки;
  •   Одеська область — 13 529 випадків;
  •   Полтавська область — 2 231 випадок;
  •   Рівненська область — 12 411 випадків;
  •   Сумська область — 4 223 випадки;
  •   Тернопільська область — 13 514 випадків;
  •   Харківська область — 18 678 випадків;
  •   Херсонська область — 1 134 випадки;
  •   Хмельницька область — 6 068 випадків;
  •   Чернівецька область — 14 446 випадків;
  •   Черкаська область — 4 022 випадки;
  •   Чернігівська область — 4 127 випадків.

МОЗ України

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