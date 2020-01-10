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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (01.10.20)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 1 жовтня в Україні зафіксовано 4 069 ​нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Кількість активних хворих становить 114 437осіб.

Загалом в Україні 213 028 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 4 193 летальних, 94 398 пацієнтів одужали. Проведено 2 308 415 тестувань методом ПЛР. За добу одужало 2 038 пацієнтів.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  •    Вінницька область — 6 308 випадків;
  •    Волинська область — 8 194 випадки;
  •    Дніпропетровська область — 6 088 випадків;
  •    Донецька область — 3 557 випадків;
  •    Житомирська область — 6 088 випадків;
  •    Закарпатська область — 9 918 випадків;
  •    Запорізька область — 4 128 випадків;
  •    Івано-Франківська область — 13 837 випадків;
  •    Кіровоградська область — 1 127 випадків;
  •    м. Київ — 23 155 випадків;
  •    Київська область — 9 279 випадків;
  •    Львівська область — 20 590 випадків;
  •    Луганська область — 1 091 випадок;
  •    Миколаївська область — 3 270 випадків;
  •    Одеська область — 13 789 випадків;
  •    Полтавська область — 2 345 випадків;
  •    Рівненська область — 12 554 випадки;
  •    Сумська область — 4 435 випадків;
  •    Тернопільська область — 13 767 випадків;
  •    Харківська область — 19 128 випадків;
  •    Херсонська область — 1 168 випадків;
  •    Хмельницька область — 6 188 випадків;
  •    Чернівецька область — 14 605 випадків;
  •    Черкаська область — 4 165 випадків;
  •    Чернігівська область — 4 254 випадки.

МОЗ України

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