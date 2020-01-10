Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (01.10.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 1 жовтня в Україні зафіксовано 4 069 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Кількість активних хворих становить 114 437осіб.
Загалом в Україні 213 028 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 4 193 летальних, 94 398 пацієнтів одужали. Проведено 2 308 415 тестувань методом ПЛР. За добу одужало 2 038 пацієнтів.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 6 308 випадків;
- Волинська область — 8 194 випадки;
- Дніпропетровська область — 6 088 випадків;
- Донецька область — 3 557 випадків;
- Житомирська область — 6 088 випадків;
- Закарпатська область — 9 918 випадків;
- Запорізька область — 4 128 випадків;
- Івано-Франківська область — 13 837 випадків;
- Кіровоградська область — 1 127 випадків;
- м. Київ — 23 155 випадків;
- Київська область — 9 279 випадків;
- Львівська область — 20 590 випадків;
- Луганська область — 1 091 випадок;
- Миколаївська область — 3 270 випадків;
- Одеська область — 13 789 випадків;
- Полтавська область — 2 345 випадків;
- Рівненська область — 12 554 випадки;
- Сумська область — 4 435 випадків;
- Тернопільська область — 13 767 випадків;
- Харківська область — 19 128 випадків;
- Херсонська область — 1 168 випадків;
- Хмельницька область — 6 188 випадків;
- Чернівецька область — 14 605 випадків;
- Черкаська область — 4 165 випадків;
- Чернігівська область — 4 254 випадки.
МОЗ України