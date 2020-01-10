Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (01.10.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 1 жовтня в Україні зафіксовано 4 069 ​нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Кількість активних хворих становить 114 437осіб.

Загалом в Україні 213 028 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 4 193 летальних, 94 398 пацієнтів одужали. Проведено 2 308 415 тестувань методом ПЛР. За добу одужало 2 038 пацієнтів.



Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область — 6 308 випадків;

Волинська область — 8 194 випадки;

Дніпропетровська область — 6 088 випадків;

Донецька область — 3 557 випадків;

Житомирська область — 6 088 випадків;

Закарпатська область — 9 918 випадків;

Запорізька область — 4 128 випадків;

Івано-Франківська область — 13 837 випадків;

Кіровоградська область — 1 127 випадків;

м. Київ — 23 155 випадків;

Київська область — 9 279 випадків;

Львівська область — 20 590 випадків;

Луганська область — 1 091 випадок;

Миколаївська область — 3 270 випадків;

Одеська область — 13 789 випадків;

Полтавська область — 2 345 випадків;

Рівненська область — 12 554 випадки;

Сумська область — 4 435 випадків;

Тернопільська область — 13 767 випадків;

Харківська область — 19 128 випадків;

Херсонська область — 1 168 випадків;

Хмельницька область — 6 188 випадків;

Чернівецька область — 14 605 випадків;

Черкаська область — 4 165 випадків;

Чернігівська область — 4 254 випадки.

МОЗ України