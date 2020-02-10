Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (02.10.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 2 жовтня в Україні зафіксовано 4 633 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Кількість активних хворих становить 116 809 осіб.
Загалом в Україні 217 661 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, із них 4 261 летальний, 96 591 пацієнт одужав. Проведено 2 337 942 тестування методом ПЛР. За добу одужало 2 193 пацієнти.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 6 452 випадки;
- Волинська область — 8 325 випадків;
- Дніпропетровська область — 6 422 випадки;
- Донецька область — 3 650 випадків;
- Житомирська область — 6 265 випадків;
- Закарпатська область — 10 004 випадки;
- Запорізька область — 4 284 випадки;
- Івано-Франківська область — 13 968 випадків;
- Кіровоградська область — 1 141 випадок;
- м. Київ — 23 602 випадки;
- Київська область — 9 428 випадків;
- Львівська область — 20 826 випадків;
- Луганська область — 1 140 випадків;
- Миколаївська область — 3 369 випадків;
- Одеська область — 14 069 випадків;
- Полтавська область — 2 512 випадків;
- Рівненська область — 12 770 випадків;
- Сумська область — 4 677 випадків;
- Тернопільська область — 13 996 випадків;
- Харківська область — 19 588 випадків;
- Херсонська область — 1 250 випадків;
- Хмельницька область — 6 432 випадки;
- Чернівецька область — 14 787 випадків;
- Черкаська область — 4 295 випадків;
- Чернігівська область — 4 409 випадків.
За даними Центру громадського здоров’я, станом на 2 жовтня в Україні зафіксовано 4 633 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Кількість активних хворих становить 116 809 осіб.
Загалом в Україні 217 661 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, із них 4 261 летальний, 96 591 пацієнт одужав. Проведено 2 337 942 тестування методом ПЛР. За добу одужало 2 193 пацієнти.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 6 452 випадки;
- Волинська область — 8 325 випадків;
- Дніпропетровська область — 6 422 випадки;
- Донецька область — 3 650 випадків;
- Житомирська область — 6 265 випадків;
- Закарпатська область — 10 004 випадки;
- Запорізька область — 4 284 випадки;
- Івано-Франківська область — 13 968 випадків;
- Кіровоградська область — 1 141 випадок;
- м. Київ — 23 602 випадки;
- Київська область — 9 428 випадків;
- Львівська область — 20 826 випадків;
- Луганська область — 1 140 випадків;
- Миколаївська область — 3 369 випадків;
- Одеська область — 14 069 випадків;
- Полтавська область — 2 512 випадків;
- Рівненська область — 12 770 випадків;
- Сумська область — 4 677 випадків;
- Тернопільська область — 13 996 випадків;
- Харківська область — 19 588 випадків;
- Херсонська область — 1 250 випадків;
- Хмельницька область — 6 432 випадки;
- Чернівецька область — 14 787 випадків;
- Черкаська область — 4 295 випадків;
- Чернігівська область — 4 409 випадків.
МОЗ України