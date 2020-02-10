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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (02.10.20)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 2 жовтня в Україні зафіксовано 4 633​ нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Кількість активних хворих становить 116 809 осіб.

Загалом в Україні 217 661 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, із них 4 261 летальний, 96 591 пацієнт одужав. Проведено 2 337 942 тестування методом ПЛР. За добу одужало 2 193 пацієнти.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  •     Вінницька область — 6 452 випадки;
  •     Волинська область — 8 325 випадків;
  •     Дніпропетровська область — 6 422 випадки;
  •     Донецька область — 3 650 випадків;
  •     Житомирська область — 6 265 випадків;
  •     Закарпатська область — 10 004 випадки;
  •     Запорізька область — 4 284 випадки;
  •     Івано-Франківська область — 13 968 випадків;
  •     Кіровоградська область — 1 141 випадок;
  •     м. Київ — 23 602 випадки;
  •     Київська область — 9 428 випадків;
  •     Львівська область — 20 826 випадків;
  •     Луганська область — 1 140 випадків;
  •     Миколаївська область — 3 369 випадків;
  •     Одеська область — 14 069 випадків;
  •     Полтавська область — 2 512 випадків;
  •     Рівненська область — 12 770 випадків;
  •     Сумська область — 4 677 випадків;
  •     Тернопільська область — 13 996 випадків;
  •     Харківська область — 19 588 випадків;
  •     Херсонська область — 1 250 випадків;
  •     Хмельницька область — 6 432 випадки;
  •     Чернівецька область — 14 787 випадків;
  •     Черкаська область — 4 295 випадків;
  •     Чернігівська область — 4 409 випадків.

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 2 жовтня в Україні зафіксовано 4 633​ нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Кількість активних хворих становить 116 809 осіб.

Загалом в Україні 217 661 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, із них 4 261 летальний, 96 591 пацієнт одужав. Проведено 2 337 942 тестування методом ПЛР. За добу одужало 2 193 пацієнти.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  •     Вінницька область — 6 452 випадки;
  •     Волинська область — 8 325 випадків;
  •     Дніпропетровська область — 6 422 випадки;
  •     Донецька область — 3 650 випадків;
  •     Житомирська область — 6 265 випадків;
  •     Закарпатська область — 10 004 випадки;
  •     Запорізька область — 4 284 випадки;
  •     Івано-Франківська область — 13 968 випадків;
  •     Кіровоградська область — 1 141 випадок;
  •     м. Київ — 23 602 випадки;
  •     Київська область — 9 428 випадків;
  •     Львівська область — 20 826 випадків;
  •     Луганська область — 1 140 випадків;
  •     Миколаївська область — 3 369 випадків;
  •     Одеська область — 14 069 випадків;
  •     Полтавська область — 2 512 випадків;
  •     Рівненська область — 12 770 випадків;
  •     Сумська область — 4 677 випадків;
  •     Тернопільська область — 13 996 випадків;
  •     Харківська область — 19 588 випадків;
  •     Херсонська область — 1 250 випадків;
  •     Хмельницька область — 6 432 випадки;
  •     Чернівецька область — 14 787 випадків;
  •     Черкаська область — 4 295 випадків;
  •     Чернігівська область — 4 409 випадків.

МОЗ України

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