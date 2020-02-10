Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (02.10.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 2 жовтня в Україні зафіксовано 4 633​ нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Кількість активних хворих становить 116 809 осіб.

Загалом в Україні 217 661 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, із них 4 261 летальний, 96 591 пацієнт одужав. Проведено 2 337 942 тестування методом ПЛР. За добу одужало 2 193 пацієнти.



Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 6 452 випадки;

Волинська область — 8 325 випадків;

Дніпропетровська область — 6 422 випадки;

Донецька область — 3 650 випадків;

Житомирська область — 6 265 випадків;

Закарпатська область — 10 004 випадки;

Запорізька область — 4 284 випадки;

Івано-Франківська область — 13 968 випадків;

Кіровоградська область — 1 141 випадок;

м. Київ — 23 602 випадки;

Київська область — 9 428 випадків;

Львівська область — 20 826 випадків;

Луганська область — 1 140 випадків;

Миколаївська область — 3 369 випадків;

Одеська область — 14 069 випадків;

Полтавська область — 2 512 випадків;

Рівненська область — 12 770 випадків;

Сумська область — 4 677 випадків;

Тернопільська область — 13 996 випадків;

Харківська область — 19 588 випадків;

Херсонська область — 1 250 випадків;

Хмельницька область — 6 432 випадки;

Чернівецька область — 14 787 випадків;

Черкаська область — 4 295 випадків;

Чернігівська область — 4 409 випадків.

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 2 жовтня в Україні зафіксовано 4 633​ нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Кількість активних хворих становить 116 809 осіб.

Загалом в Україні 217 661 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, із них 4 261 летальний, 96 591 пацієнт одужав. Проведено 2 337 942 тестування методом ПЛР. За добу одужало 2 193 пацієнти.



Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 6 452 випадки;

Волинська область — 8 325 випадків;

Дніпропетровська область — 6 422 випадки;

Донецька область — 3 650 випадків;

Житомирська область — 6 265 випадків;

Закарпатська область — 10 004 випадки;

Запорізька область — 4 284 випадки;

Івано-Франківська область — 13 968 випадків;

Кіровоградська область — 1 141 випадок;

м. Київ — 23 602 випадки;

Київська область — 9 428 випадків;

Львівська область — 20 826 випадків;

Луганська область — 1 140 випадків;

Миколаївська область — 3 369 випадків;

Одеська область — 14 069 випадків;

Полтавська область — 2 512 випадків;

Рівненська область — 12 770 випадків;

Сумська область — 4 677 випадків;

Тернопільська область — 13 996 випадків;

Харківська область — 19 588 випадків;

Херсонська область — 1 250 випадків;

Хмельницька область — 6 432 випадки;

Чернівецька область — 14 787 випадків;

Черкаська область — 4 295 випадків;

Чернігівська область — 4 409 випадків.

МОЗ України