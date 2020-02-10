МОЗ ініціюватиме розвиток системи добровільного медстрахування в Україні

Міністерство охорони здоров’я має намір здійснити комплекс заходів для стимулювання розвитку в країні системи добровільного медичного страхування як одного з джерел оплати медичних послуг. Про це заявив Міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час зустрічі з представниками провідних страхових компаній.

«Всі ми знаємо, що 30 років у нас не було достатнього фінансування системи охорони здоров’я. Як наслідок, всі ці неформальні платежі та відсутність якості водночас. І велика сума коштів досі залишається в тіні. Ми налаштовані на серйозні зміни у системі фінансування медицини, в тому числі добровільного медичного страхування. Я вважаю, що у нас є великий потенціал щодо розвитку цього сегменту страхового ринку. Моя мета — позбутися такого поняття як неформальний платіж та побудувати абсолютно зрозумілу та прозору систему фінансування медичної допомоги», — зазначив Максим Степанов.

Міністр також відзначив, що для того, щоб простимулювати розвиток добровільного медичного страхування потрібно на законодавчому рівні створити прозорі та зрозумілі умови для роботи страхових компаній, а також максимально мотивувати роботодавців та громадян користуватися цим інструментом.

«Наразі необхідно забезпечити баланс інтересів страховиків і страхувальників, що сприяло б розвитку цього соціально важливого й необхідного для країни сегмента страхового ринку», — додав Максим Степанов.

Зі свого боку, представники страхових компаній представили власне бачення розвитку системи добровільного страхування і висловили побажання зробити постійними подібні зустрічі, щоб зміни у питанні відбулися вже найближчим часом.

МОЗ України